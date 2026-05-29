Що буде, якщо не зареєструвати собаку у ЦНАПі

Реєстрація є обов'язковою та діє для всіх собак, які проживають у Києві понад 30 днів. Водночас влада пояснює, що ця процедура потрібна не лише для контролю, а й для безпеки самих тварин.

Про це розповідають у Київській міській державній адміністрації.

Навіщо потрібна реєстрація та що буде, якщо її не зробити?

У Києві з 12 травня 2025 року у всіх Центрах надання адміністративних послуг запрацювала обов’язкова реєстрація собак. Власники можуть оформити тварину у міському реєстрі та отримати спеціальний QR-жетон і посвідчення.

Реєстрація котів наразі залишається добровільною, однак для собак процедура є обов’язковою ще з 2007 року.

Як пояснюють у КМДА, процедура допомагає швидше повертати загублених тварин власникам, вести міський облік та контролювати вакцинацію й безпеку у громадських місцях. Також це офіційне підтвердження права власності на домашнього улюбленця.

За утримання незареєстрованої собаки передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Власнику можуть винести попередження або оштрафувати на суму від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб штраф становить від 340 до 850 гривень.

Якщо ж через порушення правил утримання собака завдасть шкоди людині, сума штрафу може зрости до 1700 – 3400 гривень. У деяких випадках закон також передбачає можливість конфіскації тварини.

У міській владі зазначають, що наразі головний акцент роблять не на штрафах, а на формуванні єдиної бази домашніх тварин. Це має спростити пошук загублених собак та допомогти контролювати ситуацію з безпритульними тваринами.

Після реєстрації собака отримує унікальний номер, а власник – офіційне посвідчення. Якщо тварина вже була зареєстрована раніше у системі Києва, повторно проходити процедуру не потрібно.

Як зареєструвати тварину у ЦНАПі?

У Києві власники собак можуть зареєструвати домашнього улюбленця у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг.

Для цього необхідно подати заяву за формою №1, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, а також квитанцію про оплату послуги. У деяких випадках також можуть попросити ветеринарний паспорт тварини та документ про чипування.

Після оформлення собаці присвоюють унікальний реєстраційний номер, а власник отримує офіційне посвідчення. У КМДА наголошують, що реєстрація є обов’язковою для всіх собак, які проживають у столиці. Послуга доступна в усіх столичних ЦНАПах з травня 2025 року.

Подати документи можна особисто у найближчому центрі або попередньо ознайомитися з процедурою на офіційному порталі ЦНАП Києва. У міській владі пояснюють, що така система допомагає швидше знаходити загублених тварин, контролювати вакцинацію та вести офіційний облік домашніх улюбленців.

Що ще треба знати про штрафи, які можуть отримати власники улюбленців?

В Україні власників домашніх тварин можуть оштрафувати за порушення правил утримання собак і котів, а також за жорстоке поводження з ними. Закон передбачає відповідальність за вигул собак без повідка чи намордника, якщо йдеться про небезпечні породи.

Окремо карають власників, які не прибирають екскременти за своїми улюбленцями у громадських місцях. За такі порушення передбачений штраф від 170 до 340 гривень, а у разі повторного випадку протягом року – до 510 гривень.