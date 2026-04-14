Бордер-терьер "спел" на солнце: звучание удивило всех

Четвероногие любимцы по-разному выражают свои душевные переживания. Собака по имени Фадж решила "попеть", греясь на солнышке, однако ее голос был несколько неожиданным. То ли голосовые связки песика были недостаточно разогреты, то ли весеннее тепло его слишком разморило, однако организовать качественный вокальный номер ему не удалось.

Трогательное видео песика-певца показали на странице emmmmms27 в TikTok.

Актуально Любят безоговорочно: зоологи назвали 5 самых преданных пород собак

Как пес демонстрировал свои вокальные таланты?

В подписи к видео сказано: "Замечательный Фадж поет на солнышке". Формально – да, это пение. Но на практике звук, который издает этот бордер-терьер, больше похож не на мелодию, а на хриплый, отрывистый вой.

Забавное видео быстро стало популярным. Кажется, Фадж уже имеет все шансы стать "голосом весны".

Пес "поет" на солнышке: смотрите видео

В комментариях пользователи активно шутили и делились впечатлениями. Некоторые отметили, что пес "звучит именно так, как и выглядит" – довольно резко, но метко. Другие иронизировали, спрашивая, какие "сигареты" он якобы любит.

Также звучали сравнения с человеком, который перед звонком на работу пытается сымитировать больной голос. Один из комментаторов заметил, что звук напоминает "забитый слив", но в то же время признал пса милым.

Другие описывали его "пение" как нечто вроде полоскания рта камнями, добавляя, что это все равно выглядит очаровательно.

При этом многие отмечали, что, казалось, звук вот-вот станет более привычным, но этого не происходило, и наоборот - он становился еще выразительнее.

В итоге пользователи в шутку оценили выступление на "10 из 10" и отметили, что такой "концерт" они бы не прочь послушать еще раз.

К слову, специалисты из American Kennel Club рассказали, что бордер-терьер – это энергичная, выносливая и дружелюбная порода, известна как надежная рабочая собака. Он имеет характерную "выдровую" форму головы, жесткую неприхотливую шерсть и несколько длиннее ноги, чем у других мелких терьеров.



В быту эти собаки ласковые, хорошо поддаются дрессировке и любят активный отдых. Они подходят как для города, так и для села, но требуют регулярного движения. Обычно хорошо ладят с собаками, хотя могут преследовать мелких животных из-за охотничьих инстинктов.

Почему собаки воют?

У Parade Pets объяснили, что на самом деле поведение Фаджа – вполне естественное. Вой для собак – это способ общения, который они унаследовали от волков.

Таким способом животные передают сигналы на расстоянии и поддерживают "связь со стаей". Часто собаки воют в ответ на звуки – сирены, музыку или даже человеческие голоса. Это как бы их способ "присоединиться к разговору".

Кстати, исследование показало, что некоторые собачки действительно могут различать высоту звука и менять тон своего воя под музыку.

Другие могут так привлекать внимание, выражать эмоции или даже реагировать на скуку. Некоторые породы более склонны к вою, но в принципе это может делать любой пес. И как у людей, у каждого – свой "голос": у кого-то он мелодичный, а у кого-то... как у Фаджа.

Что еще известно об интересных историях собак?