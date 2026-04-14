Трогательное видео песика-певца показали на странице emmmmms27 в TikTok.

Как пес демонстрировал свои вокальные таланты?

В подписи к видео сказано: "Замечательный Фадж поет на солнышке". Формально – да, это пение. Но на практике звук, который издает этот бордер-терьер, больше похож не на мелодию, а на хриплый, отрывистый вой.

Забавное видео быстро стало популярным. Кажется, Фадж уже имеет все шансы стать "голосом весны".

В комментариях пользователи активно шутили и делились впечатлениями. Некоторые отметили, что пес "звучит именно так, как и выглядит" – довольно резко, но метко. Другие иронизировали, спрашивая, какие "сигареты" он якобы любит.

Также звучали сравнения с человеком, который перед звонком на работу пытается сымитировать больной голос. Один из комментаторов заметил, что звук напоминает "забитый слив", но в то же время признал пса милым.

Другие описывали его "пение" как нечто вроде полоскания рта камнями, добавляя, что это все равно выглядит очаровательно.

При этом многие отмечали, что, казалось, звук вот-вот станет более привычным, но этого не происходило, и наоборот - он становился еще выразительнее.

В итоге пользователи в шутку оценили выступление на "10 из 10" и отметили, что такой "концерт" они бы не прочь послушать еще раз.

К слову, специалисты из American Kennel Club рассказали, что бордер-терьер – это энергичная, выносливая и дружелюбная порода, известна как надежная рабочая собака. Он имеет характерную "выдровую" форму головы, жесткую неприхотливую шерсть и несколько длиннее ноги, чем у других мелких терьеров.



В быту эти собаки ласковые, хорошо поддаются дрессировке и любят активный отдых. Они подходят как для города, так и для села, но требуют регулярного движения. Обычно хорошо ладят с собаками, хотя могут преследовать мелких животных из-за охотничьих инстинктов.

Почему собаки воют?

У Parade Pets объяснили, что на самом деле поведение Фаджа – вполне естественное. Вой для собак – это способ общения, который они унаследовали от волков.

Таким способом животные передают сигналы на расстоянии и поддерживают "связь со стаей". Часто собаки воют в ответ на звуки – сирены, музыку или даже человеческие голоса. Это как бы их способ "присоединиться к разговору".

Кстати, исследование показало, что некоторые собачки действительно могут различать высоту звука и менять тон своего воя под музыку.

Другие могут так привлекать внимание, выражать эмоции или даже реагировать на скуку. Некоторые породы более склонны к вою, но в принципе это может делать любой пес. И как у людей, у каждого – свой "голос": у кого-то он мелодичный, а у кого-то... как у Фаджа.

