Зворушливе відео песика-співака показали на сторінці emmmmms27 в TikTok.

Актуально Люблять беззастережно: зоологи назвали 5 найвідданіших порід собак

Як пес демонстрував свої вокальні таланти?

У підписі до відео сказано: "Чудовий Фадж співає на сонечку". Формально – так, це спів. Але на практиці звук, який видає цей бордер-тер'єр, більше схожий не на мелодію, а на хрипке, уривчасте виття.

Кумедне відео швидко стало популярним. Здається, Фадж уже має всі шанси стати "голосом весни".

Пес "співає" на сонечку: дивіться відео

У коментарях користувачі активно жартували та ділилися враженнями. Дехто зазначив, що пес "звучить саме так, як і виглядає" – доволі різко, але влучно. Інші іронізували, питаючи, які "сигарети" він нібито полюбляє.

Також лунали порівняння з людиною, яка перед дзвінком на роботу намагається зімітувати хворий голос. Один із коментаторів зауважив, що звук нагадує "забитий злив", але водночас визнав пса милим.

Інші описували його "спів" як щось на кшталт полоскання рота камінням, додаючи, що це все одно виглядає чарівно.

При цьому багато хто відзначав, що, здавалося, звук ось-ось стане більш звичним, але цього не відбувалося, і навпаки — він ставав ще виразнішим.

У підсумку користувачі жартома оцінили виступ на "10 із 10" і зазначили, що такий "концерт" вони б не проти послухати ще раз.

До слова, фахівці з American Kennel Club розповіли, що бордер-тер'єр – це енергійна, витривала й дружелюбна порода, відома як надійний робочий собака. Він має характерну "видрову" форму голови, жорстку невибагливу шерсть і дещо довші ноги, ніж у інших дрібних тер'єрів.



У побуті ці собаки ласкаві, добре піддаються дресируванню та люблять активний відпочинок. Вони підходять як для міста, так і для села, але потребують регулярного руху. Зазвичай добре ладнають із собаками, хоча можуть переслідувати дрібних тварин через мисливські інстинкти.

Чому собаки виють?

У Parade Pets пояснили, що насправді поведінка Фаджа – цілком природна. Виття для собак – це спосіб спілкування, який вони успадкували від вовків.

Таким способом тварини передають сигнали на відстані та підтримують "зв'язок зі зграєю". Часто собаки виють у відповідь на звуки – сирени, музику або навіть людські голоси. Це ніби їхній спосіб "долучитися до розмови".

До речі, дослідження показало, що деякі песики дійсно можуть розрізняти висоту звуку та змінювати тон свого виття під музику.

Інші можуть так привертати увагу, виражати емоції чи навіть реагувати на нудьгу. Деякі породи більш схильні до виття, але в принципі це може робити будь-який пес. І як у людей, у кожного – свій "голос": у когось він мелодійний, а у когось… як у Фаджа.

Що ще відомо про цікаві історії собак?