Увидеть чемодан – и не уснуть: маленький чихуахуа завирусился сетью из-за своей реакции на саквояж

Маленький чихуахуа по имени Франклин стал звездой соцсетей благодаря своей забавной реакции на чемодан хозяйки. Как только песик замечает, что дома начинают собирать вещи, он наотрез отказывается спать, внимательно следя за каждым движением.

Один из таких моментов сняли на видео, которое и набрало на на странице stacychermol в TikTok.

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Как Франклин активизируется, когда видит чемодан?

Владелица нашего героя, Стейси, опубликовала видеоролик, на котором собака сидит на любимой подушке и молча наблюдает за упаковкой. Для тех, кто знает собаку, такое поведение является настоящей редкостью, ведь обычно он очень громкий и эмоциональный.

На кадрах видно, что Франклин имеет крайне обеспокоенный вид: смотрите видео

Хотя он лежит с полузакрытыми глазами, заснуть даже не пытается. Похоже, пес убежден, что стоит только отвлечься – и его могут оставить дома.

Хозяйка быстро поняла причину его беспокойства и ласково заверила любимца, что никто не собирается отправляться без него. А окончательно развеяла сомнения предложением поехать за ужином. После этого настроение Франклина мгновенно улучшилось.

К теме. Чихуахуа уже много лет входят в число самых популярных собак-компаньонов. Их ценят не только за компактный размер, но и за преданность хозяевам, сообразительность и яркий характер. Несмотря на миниатюрность, эти собаки часто ведут себя как значительно большие: бдительно охраняют свою территорию, ревниво относятся к владельцам и без колебаний реагируют на потенциальную опасность.



Кинологи отмечают, что чихуахуа хорошо приспособлены к жизни в городе и квартирах, однако из-за сильной привязанности к человеку они очень чувствительны к его эмоциональному состоянию. Дополнительной популярности породе предоставили соцсети, где чихуахуа регулярно становятся героями вирусных видео благодаря своей эмоциональности, харизме и забавным выходкам.

Чем может быть вызвано такое поведение?

Специалисты объясняют, что многие собаки очень чувствительно реагируют на чемоданы. Животные хорошо запоминают события и ассоциируют дорожные сумки с отъездом хозяев и длительной разлукой.

Из-за этого у них может возникать повышенная бдительность: они внимательно наблюдают за людьми и стараются не пропустить ничего важного. Впрочем, в случае Франклина все завершилось благополучно.

Чемодан не означал расставания – наоборот, он стал началом маленького приключения вместе с семьей и любимыми лакомствами.

Кстати, ранее мы уже рассказывали больше о том, что на самом деле собаки могут испытывать дискомфорт или даже стресс из-за действий людей, которые те ошибочно считают проявлениями заботы.

В частности, некоторые любимцы негативно реагируют на объятия, хотя владельцы часто воспринимают их как способ продемонстрировать любовь. Чтобы лучше понять эмоциональное состояние животного и вовремя заметить признаки неблагополучия, ветеринары советуют пользоваться методом оценки PEEP. Подробнее о нем – в материале 24 Канала.