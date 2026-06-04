Один із таких моментів зафільмували на відео, яке й набрало на сторінці stacychermol в TikTok.

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Як Франклін активізується, коли бачить валізу?

Власниця нашого героя, Стейсі, опублікувала відеоролик, на якому песик сидить на улюбленій подушці та мовчки спостерігає за пакуванням. Для тих, хто знає песика, така поведінка є справжньою рідкістю, адже зазвичай він дуже гучний і емоційний.

На кадрах видно, що Франклін має вкрай стурбований вигляд: дивіться відео

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Хоча він лежить із напівзаплющеними очима, заснути навіть не намагається. Схоже, пес переконаний, що варто лише відволіктися – і його можуть залишити вдома.

Господарка швидко зрозуміла причину його занепокоєння та лагідно запевнила улюбленця, що ніхто не збирається вирушати без нього. А остаточно розвіяла сумніви пропозицією поїхати по вечерю. Після цього настрій Франкліна миттєво покращився.

До теми. Чихуахуа вже багато років входять до числа найпопулярніших собак-компаньйонів. Їх цінують не лише за компактний розмір, а й за відданість господарям, кмітливість та яскравий характер. Попри мініатюрність, ці собаки часто поводяться як значно більші: пильно охороняють свою територію, ревниво ставляться до власників і без вагань реагують на потенційну небезпеку.



Кінологи зазначають, що чихуахуа добре пристосовані до життя в місті та квартирах, однак через сильну прив'язаність до людини вони дуже чутливі до її емоційного стану. Додаткової популярності породі надали соцмережі, де чихуахуа регулярно стають героями вірусних відео завдяки своїй емоційності, харизмі та кумедним витівкам.

Чим може бути викликана така поведінка?

Фахівці пояснюють, що багато собак дуже чутливо реагують на валізи. Тварини добре запам'ятовують події та асоціюють дорожні сумки з від'їздом господарів і тривалою розлукою.

Через це у них може виникати підвищена пильність: вони уважно спостерігають за людьми та намагаються не пропустити нічого важливого. Втім, у випадку Франкліна все завершилося щасливо.

Валіза не означала розставання – навпаки, вона стала початком маленької пригоди разом із родиною та улюбленими ласощами.

До речі, раніше ми вже розповідали більше про те, що насправді собаки можуть відчувати дискомфорт або навіть стрес через дії людей, які ті помилково вважають проявами турботи.

Зокрема, деякі улюбленці негативно реагують на обійми, хоча власники часто сприймають їх як спосіб продемонструвати любов. Щоб краще зрозуміти емоційний стан тварини та вчасно помітити ознаки неблагополуччя, ветеринари радять користуватися методом оцінки PEEP. Детальніше про нього – у матеріалі 24 Каналу.