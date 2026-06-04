Один из таких моментов сняли на видео, которое и набрало на на странице stacychermol в TikTok.

Интересно Лабрадор сыграл хвостом на барабане: забавное видео порадовало сеть

Как Франклин активизируется, когда видит чемодан?

Владелица нашего героя, Стейси, опубликовала видеоролик, на котором собака сидит на любимой подушке и молча наблюдает за упаковкой. Для тех, кто знает собаку, такое поведение является настоящей редкостью, ведь обычно он очень громкий и эмоциональный.

На кадрах видно, что Франклин имеет крайне обеспокоенный вид: смотрите видео

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Хотя он лежит с полузакрытыми глазами, заснуть даже не пытается. Похоже, пес убежден, что стоит только отвлечься – и его могут оставить дома.

Хозяйка быстро поняла причину его беспокойства и ласково заверила любимца, что никто не собирается отправляться без него. А окончательно развеяла сомнения предложением поехать за ужином. После этого настроение Франклина мгновенно улучшилось.

К теме. Чихуахуа уже много лет входят в число самых популярных собак-компаньонов. Их ценят не только за компактный размер, но и за преданность хозяевам, сообразительность и яркий характер. Несмотря на миниатюрность, эти собаки часто ведут себя как значительно большие: бдительно охраняют свою территорию, ревниво относятся к владельцам и без колебаний реагируют на потенциальную опасность.



Кинологи отмечают, что чихуахуа хорошо приспособлены к жизни в городе и квартирах, однако из-за сильной привязанности к человеку они очень чувствительны к его эмоциональному состоянию. Дополнительной популярности породе предоставили соцсети, где чихуахуа регулярно становятся героями вирусных видео благодаря своей эмоциональности, харизме и забавным выходкам.

Чем может быть вызвано такое поведение?

Специалисты объясняют, что многие собаки очень чувствительно реагируют на чемоданы. Животные хорошо запоминают события и ассоциируют дорожные сумки с отъездом хозяев и длительной разлукой.

Из-за этого у них может возникать повышенная бдительность: они внимательно наблюдают за людьми и стараются не пропустить ничего важного. Впрочем, в случае Франклина все завершилось благополучно.

Чемодан не означал расставания – наоборот, он стал началом маленького приключения вместе с семьей и любимыми лакомствами.

Кстати, ранее мы уже рассказывали больше о том, что на самом деле собаки могут испытывать дискомфорт или даже стресс из-за действий людей, которые те ошибочно считают проявлениями заботы.

В частности, некоторые любимцы негативно реагируют на объятия, хотя владельцы часто воспринимают их как способ продемонстрировать любовь. Чтобы лучше понять эмоциональное состояние животного и вовремя заметить признаки неблагополучия, ветеринары советуют пользоваться методом оценки PEEP. Подробнее о нем – в материале 24 Канала.