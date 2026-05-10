Можно ли поздравлять владелиц котов и собак с Днем матери: что думают украинцы

В соцсетях снова вспыхнули споры вокруг так называемых "петс-мам" –владелиц домашних животных, которые называют своих любимцев "детьми". Для одних это милое проявление любви к котам и собакам, а для других – странный и неуместный тренд.

В то же время популярность терминов "dog mom", "cat mom" и "pet parent" в мире продолжает стремительно расти. 24 Канал собрал мнения украинцев по этому поводу.

Что такое "пэтс-мама" и почему этот тренд стал популярным?

Термин "петс-мама" появился в США и постепенно стал частью современной культуры отношения к домашним животным. Так называют людей, которые воспринимают своих котов, собак или других любимцев не просто как животных, а как полноценных членов семьи.

Как пишет SCI AM, вместе с популярностью соцсетей распространились и понятия "dog mom", "cat mom" и "pet parents". В TikTok, Instagram и Threads миллионы пользователей публикуют видео и фото со своими животными, называя их "сыновьями", "дочками" или "малышами".

Особенно популярным этот тренд стал среди миллениалов и поколения Gen Z. Часть молодых людей откладывает рождение детей из-за финансовой нестабильности, войну или изменение жизненных приоритетов, вместо этого вкладывая много времени, эмоций и средств в уход за домашними животными.

Кроме того, после пандемии COVID-19 и полномасштабной войны в Украине эмоциональная связь между людьми и домашними любимцами только усилилась. Для многих животные стали поддержкой в периоды стресса, одиночества и постоянной тревоги.

Как украинцы относятся к "петс-мамам"?

У соцсетях тема вызвала настоящую дискуссию. Часть пользователей считает, что называть домашнее животное "ребенком" – абсолютно нормально.

Я называю свою собаку "доченькой", звездочкой. Для меня это мило и прикольно,

– написала одна из пользовательниц Threads.

Другие же реагируют значительно критичнее.

"Это как-то обесценивает детей в целом", – говорится в одном из комментариев.

Некоторые украинцы говорят, что им просто непривычно слышать подобные формулировки: "Да не, называйте как хотите. Просто непривычно". Были и более резкие реакции. Люди писали, что не понимают самой концепции сравнения животных с детьми.

В то же время часть людей стала на защиту "петс-мам", подчеркивая, что любовь к животному не должна оскорблять других.

"А кто его знает, чего они бесятся... потому что сами недовольны", – написала одна из пользовательниц.

Другие же объясняли это с точки зрения эмоциональной связи.

"Есть люди, которые способны отдавать и получать взаимосвязь, которая дает одну и ту же гормональную реакцию как в контакте с ребенком, так и с животным", – написали в Threads.

Как пишет ScienceDirect, психологи неоднократно объясняли, что эмоциональная привязанность к домашним животным является вполне естественной. Во время контакта с любимцами в организме человека вырабатывается окситоцин – гормон привязанности и доверия. Именно поэтому многие люди испытывают сильную эмоциональную близость к своим котам или собакам, беспокоятся о них, волнуются во время болезней и воспринимают как часть семьи.

В Украине это особенно заметно после начала полномасштабной войны. Люди эвакуировали домашних животных под обстрелами, не оставляли их в оккупации и тратили последние средства на лечение любимцев. Для многих украинцев животные стали не просто "домашними любимцами", а настоящей эмоциональной опорой.

Как можно поздравить "петс-маму" с Днем матери?

Несмотря на споры в соцсетях относительно того, уместно ли поздравлять "петс-мам" с Днем матери, отношение к домашним любимцам остается индивидуальным делом каждого человека. Для многих владельцев собак и кошек их животные являются полноценными членами семьи, о которых они ежедневно заботятся и которых искренне любят.

24 Канал собрал идеи подарков и поздравлений, которые могут стать приятным способом поздравить "петс-маму" с ее праздником.

Фотосессия с любимцем

Это хорошая возможность сохранить совместные эмоциональные моменты с животным в профессиональных фото. Такой подарок особенно ценен для тех, кто воспринимает своего любимца как часть семьи.

Фотосессия с домашним любимцем / Фото "Канва"

Портрет кота или собаки

Индивидуальный арт-подарок, который может украсить интерьер и подчеркнуть особую связь между владелицей и ее животным. Часто такие портреты заказывают в стиле иллюстраций или карикатур.

Картина с животным / Фото Рау.portrait

Худи с фото животного

Практичный и одновременно персонализированный подарок, который ежедневно напоминает о любимце. Чаще всего такие вещи делают с забавными или милыми фото животных.

Одежда с животным / Фото Рау.portrait

Чашки с надписью "dog mom" или "cat mom"

Подарок для тех, кто идентифицирует себя как "петс-маму". Это популярный мерч, который подчеркивает особое отношение к домашнему любимцу.

Посуда с животными / Фото Mister-gifter

Открытки с поздравлением

Простой, но эмоциональный способ выразить внимание. Их часто оформляют с милыми иллюстрациями животных и теплыми словами о заботе и любви к любимцам.

Открытка для мамы животного / Фото из открытых источников

А что можно подарить животным в этот день?