Водночас популярність термінів "dog mom", "cat mom" та "pet parent" у світі продовжує стрімко зростати. 24 Канал зібрав думки українців щодо цього.

Що таке "петс-мама" і чому цей тренд став популярним?

Термін "петс-мама" з'явився у США та поступово став частиною сучасної культури ставлення до домашніх тварин. Так називають людей, які сприймають своїх котів, собак чи інших улюбленців не просто як тварин, а як повноцінних членів родини.

Як пише SCI AM, разом із популярністю соцмереж поширилися і поняття "dog mom", "cat mom" та "pet parents". У TikTok, Instagram і Threads мільйони користувачів публікують відео та фото зі своїми тваринами, називаючи їх "синами", "донечками" або "малюками".

Особливо популярним цей тренд став серед міленіалів і покоління Gen Z. Частина молодих людей відкладає народження дітей через фінансову нестабільність, війну або зміну життєвих пріоритетів, натомість вкладаючи багато часу, емоцій та коштів у догляд за домашніми тваринами.

Крім того, після пандемії COVID-19 та повномасштабної війни в Україні емоційний зв'язок між людьми та домашніми улюбленцями лише посилився. Для багатьох тварини стали підтримкою у періоди стресу, самотності та постійної тривоги.

Як українці ставляться до "петс-мам"?

У соцмережах тема викликала справжню дискусію. Частина користувачів вважає, що називати домашню тварину "дитиною" – абсолютно нормально.

Я називаю свою собаку "донечкою", зірочкою. Для мене це мило і прикольно,

– написала одна з користувачок Threads.

Інші ж реагують значно критичніше.

"Це якось знецінює дітей загалом", – йдеться в одному з коментарів.

Деякі українці кажуть, що їм просто незвично чути подібні формулювання: "Та нє, називайте як хочете. Просто незвично". Були й більш різкі реакції. Люди писали, що не розуміють самої концепції порівняння тварин із дітьми.

Водночас частина людей стала на захист "петс-мам", наголошуючи, що любов до тварини не має ображати інших.

"А хто його зна, чого вони бісяться… бо самі невдоволені", – написала одна з користувачок.

Інші ж пояснювали це з погляду емоційного зв'язку.

"Є люди, які здатні віддавати і отримувати взаємозв'язок, який дає одну й ту саму гормональну реакцію як у контакті з дитиною, так і з твариною", – написали у Threads.

Як пише ScienceDirect, психологи неодноразово пояснювали, що емоційна прив'язаність до домашніх тварин є цілком природною. Під час контакту з улюбленцями в організмі людини виробляється окситоцин – гормон прихильності та довіри. Саме тому багато людей відчувають сильну емоційну близькість до своїх котів чи собак, турбуються про них, хвилюються під час хвороб і сприймають як частину сім'ї.

В Україні це особливо помітно після початку повномасштабної війни. Люди евакуювали домашніх тварин під обстрілами, не залишали їх в окупації та витрачали останні кошти на лікування улюбленців. Для багатьох українців тварини стали не просто "домашніми улюбленцями", а справжньою емоційною опорою.

Як можна привітати "петс-маму" з Днем матері?

Попри суперечки у соцмережах щодо того, чи доречно вітати "петс-мам" з Днем матері, ставлення до домашніх улюбленців залишається індивідуальною справою кожної людини. Для багатьох власників собак і котів їхні тварини є повноцінними членами родини, про яких вони щодня дбають і яких щиро люблять.

24 Канал зібрав ідеї подарунків та привітань, які можуть стати приємним способом привітати "петс-маму" з її святом.

Фотосесія з улюбленцем

Це хороша можливість зберегти спільні емоційні моменти з тваринкою у професійних фото. Такий подарунок особливо цінний для тих, хто сприймає свого улюбленця як частину родини.

Фотосесія з домашнім улюбленцем / Фото "Канва"

Портрет кота чи собаки

Індивідуальний арт-подарунок, який може прикрасити інтер’єр і підкреслити особливий зв’язок між власницею та її твариною. Часто такі портрети замовляють у стилі ілюстрацій або карикатур.

Картина з тваринкою / Фото Рaw.portrait

Худі з фото тварини

Практичний і водночас персоналізований подарунок, який щодня нагадує про улюбленця. Найчастіше такі речі роблять із кумедними або милими фото тварин.

Одяг з тваринкою / Фото Рaw.portrait

Чашки з написом "dog mom" або "cat mom"

Подарунок для тих, хто ідентифікує себе як "петс-маму". Це популярний мерч, який підкреслює особливе ставлення до домашнього улюбленця.

Посуд з тваринками / Фото Mister-gifter

Листівки з привітанням

Простий, але емоційний спосіб висловити увагу. Їх часто оформлюють із милими ілюстраціями тварин та теплими словами про турботу і любов до улюбленців.

Листівка для мами тваринки / Фото з відкритих джерел

А що можна подарувати тваринкам у цей день?