Водночас популярність термінів "dog mom", "cat mom" та "pet parent" у світі продовжує стрімко зростати. 24 Канал зібрав думки українців щодо цього.
Що таке "петс-мама" і чому цей тренд став популярним?
Термін "петс-мама" з'явився у США та поступово став частиною сучасної культури ставлення до домашніх тварин. Так називають людей, які сприймають своїх котів, собак чи інших улюбленців не просто як тварин, а як повноцінних членів родини.
Як пише SCI AM, разом із популярністю соцмереж поширилися і поняття "dog mom", "cat mom" та "pet parents". У TikTok, Instagram і Threads мільйони користувачів публікують відео та фото зі своїми тваринами, називаючи їх "синами", "донечками" або "малюками".
Особливо популярним цей тренд став серед міленіалів і покоління Gen Z. Частина молодих людей відкладає народження дітей через фінансову нестабільність, війну або зміну життєвих пріоритетів, натомість вкладаючи багато часу, емоцій та коштів у догляд за домашніми тваринами.
Крім того, після пандемії COVID-19 та повномасштабної війни в Україні емоційний зв'язок між людьми та домашніми улюбленцями лише посилився. Для багатьох тварини стали підтримкою у періоди стресу, самотності та постійної тривоги.
Як українці ставляться до "петс-мам"?
У соцмережах тема викликала справжню дискусію. Частина користувачів вважає, що називати домашню тварину "дитиною" – абсолютно нормально.
Я називаю свою собаку "донечкою", зірочкою. Для мене це мило і прикольно,
– написала одна з користувачок Threads.
Інші ж реагують значно критичніше.
"Це якось знецінює дітей загалом", – йдеться в одному з коментарів.
Деякі українці кажуть, що їм просто незвично чути подібні формулювання: "Та нє, називайте як хочете. Просто незвично". Були й більш різкі реакції. Люди писали, що не розуміють самої концепції порівняння тварин із дітьми.
Водночас частина людей стала на захист "петс-мам", наголошуючи, що любов до тварини не має ображати інших.
"А хто його зна, чого вони бісяться… бо самі невдоволені", – написала одна з користувачок.
Інші ж пояснювали це з погляду емоційного зв'язку.
"Є люди, які здатні віддавати і отримувати взаємозв'язок, який дає одну й ту саму гормональну реакцію як у контакті з дитиною, так і з твариною", – написали у Threads.
Як пише ScienceDirect, психологи неодноразово пояснювали, що емоційна прив'язаність до домашніх тварин є цілком природною. Під час контакту з улюбленцями в організмі людини виробляється окситоцин – гормон прихильності та довіри. Саме тому багато людей відчувають сильну емоційну близькість до своїх котів чи собак, турбуються про них, хвилюються під час хвороб і сприймають як частину сім'ї.
В Україні це особливо помітно після початку повномасштабної війни. Люди евакуювали домашніх тварин під обстрілами, не залишали їх в окупації та витрачали останні кошти на лікування улюбленців. Для багатьох українців тварини стали не просто "домашніми улюбленцями", а справжньою емоційною опорою.
Як можна привітати "петс-маму" з Днем матері?
Попри суперечки у соцмережах щодо того, чи доречно вітати "петс-мам" з Днем матері, ставлення до домашніх улюбленців залишається індивідуальною справою кожної людини. Для багатьох власників собак і котів їхні тварини є повноцінними членами родини, про яких вони щодня дбають і яких щиро люблять.
24 Канал зібрав ідеї подарунків та привітань, які можуть стати приємним способом привітати "петс-маму" з її святом.
- Фотосесія з улюбленцем
Це хороша можливість зберегти спільні емоційні моменти з тваринкою у професійних фото. Такий подарунок особливо цінний для тих, хто сприймає свого улюбленця як частину родини.
- Портрет кота чи собаки
Індивідуальний арт-подарунок, який може прикрасити інтер’єр і підкреслити особливий зв’язок між власницею та її твариною. Часто такі портрети замовляють у стилі ілюстрацій або карикатур.
- Худі з фото тварини
Практичний і водночас персоналізований подарунок, який щодня нагадує про улюбленця. Найчастіше такі речі роблять із кумедними або милими фото тварин.
- Чашки з написом "dog mom" або "cat mom"
Подарунок для тих, хто ідентифікує себе як "петс-маму". Це популярний мерч, який підкреслює особливе ставлення до домашнього улюбленця.
- Листівки з привітанням
Простий, але емоційний спосіб висловити увагу. Їх часто оформлюють із милими ілюстраціями тварин та теплими словами про турботу і любов до улюбленців.
А що можна подарувати тваринкам у цей день?
У столиці з’явився незвичний pet-friendly заклад – Doggy Food Truck, який працює у форматі фудтраку. Він розташований на території паркінгу біля ТРЦ Retroville у Подільському районі. Тут можна придбати незвичні страви для тварин – холодець, піцу, морозиво та навіть "пиво".
Створення комфортних і приємних умов виховання домашніх тваринок не може обмежуватися суто забезпеченням улюбленця їжею. Для гарного настрою хвостиків та їхнього розвитку варто подбати й про іграшки.
Власники тварин можуть придбати та корисний подарунок. Наприклад, світловідбивні нашийники. Вони допомагають зробити тварин помітнішими для водіїв та знизити ризик аварій.