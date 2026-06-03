Няньчится, как с сыночком: женщина держит дома енота

Выбор домашних любимцев ни в коем случае не ограничивается только котами и собаками. Некоторые любят немножко более экзотических животных. В доме может прекрасно уживаться и маленький енотик.

Воспитанием пушистика на личной странице енота активно делится делится его владелица.

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Что известно о еноте?

В многочисленных роликах в TikTok женщина показывает, как малыш исследует помещение, лакомится вкусностями, выходит на прогулки, играет с новыми игрушками и получает кучу внимания от своей владелицы.

Она не скрывает любви к еноту и называет животное "сыночком". В частности, одно из популярных видео собрало десятки тысяч лайков – на нем енота снимают прямо в кроватке и под одеялом.

Какие зверушки все хорошие! Как бы еще человечество немножко было добрее к ним всем! Ну просто красавчик!,

– писали восторженные комментаторы.

Многие обратили внимание, что животное действительно закрывает мордочку руками, подобно ребенку. А кто-то даже рекомендовал выключить свет, чтобы он не мешал пушистику досыпать.

Енотик дремлет под одеялом: смотрите видео

Раскрыла женщина и секретик хорошего поведения любимца – чтобы енот не делал вреда, его стоит хорошенько накормить. Тогда, рассказала владелица, малыш спокойно играет и не дебоширит.

Специалисты из centralna.vet рассказали, что енот на самом деле может стать необычным домашним любимцем, но его содержание требует серьезной подготовки.

Среди преимуществ этих животных – высокий интеллект, любознательность и игривость. Они быстро обучаются, любят исследовать окружающий мир и активно взаимодействуют с людьми, поэтому могут стать интересными компаньонами.

В то же время еноты требуют много пространства и безопасной среды для активности. Из-за своей любознательности они часто портят мебель, вещи и могут открывать двери или шкафы.

Кроме того, во время игры эти пушистики нередко кусаются, что иногда приводит к травмам. Поэтому перед тем, как заводить такого любимца, стоит тщательно взвесить все преимущества и трудности его содержания.

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