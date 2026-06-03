Вихованням пухнастика на особистій сторінці єнота активно ділиться його власниця.

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Що відомо про єнота?

У численних роликах у TikTok жінка показує, як малюк досліджує помешкання, ласує смаколиками, виходить на прогулянки, грається з новими іграшками й отримує купу уваги від своєї власниці.

Вона не приховує любові до єнота й називає тваринку "синочком". Зокрема, одне з популярних відео зібрало десятки тисяч лайків – на ньому єнота фільмують просто в ліжечку й під ковдрою.

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Які звірятки всі хороші! Як би ще людство трошки було добріше до них всіх! Ну просто красунчик!,

– писали захоплені коментатори.

Багато хто звернув увагу, що тваринка дійсно закриває мордочку руками, подібно до дитини. А хтось навіть рекомендував вимкнути світло, щоб воно не заважало пухнастику досипати.

Єнотик дрімає під ковдрою: дивіться відео

Розкрила жінка й секретик хорошої поведінки улюбленця – щоб єнот не робив шкоди, його варто гарнесенько нагодувати. Тоді, розповіла власниця, малюк спокійно грається та не бешкетує.

Фахівці з centralna.vet розповіли, що єнот насправді може стати незвичайним домашнім улюбленцем, але його утримання потребує серйозної підготовки.

Серед переваг цих тварин – високий інтелект, допитливість і грайливість. Вони швидко навчаються, люблять досліджувати навколишній світ і активно взаємодіють із людьми, тому можуть стати цікавими компаньйонами.

Водночас єноти потребують багато простору та безпечного середовища для активності. Через свою допитливість вони часто псують меблі, речі та можуть відкривати двері чи шафи.

Крім того, під час гри ці пухнастики нерідко кусаються, що іноді призводить до травм. Тому перед тим, як заводити такого улюбленця, варто ретельно зважити всі переваги та труднощі його утримання.

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