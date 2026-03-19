Насправді ці пухнастики, попри своє африканське коріння, чудово почувають себе й в Україні. Про будні з сурикатами розповідають на сторінці eublefariki у TikTok.

Як жінка справляється з вихованням сурикатів?

Відео в мережі з незвичними тваринками збирають тисячі переглядів. Героями милих і кумедних роликів стають сурикати Тімошка, Варвара та їхня донечка Арія, які мешкають разом зі своїми власниками у Харкові. Пухнастики частенько гуляють на вулиці, знаходять там високе місце й спостерігають за усім, що відбувається.

Також тваринки люблять ховатися між м'якенькими подушками й тішити своїх господарів.

Власниця у своїй квартирі облаштувала окремий куточок для сурикатів, де вони мають будиночки, іграшки й ласощі. Пухнастики доволі активні, частенько граються разом і не проти комунікувати з власниками. Водночас, як розповіла жінка, для них треба особливий догляд, а часом тваринки можуть навіть "показати зубки".

При цьому сурикати не линяють, однак можуть приносити невелику шкоду. Одна з улюблениць, як поділилася в мережі жінка, прокопала дірочку просто в стіні.

Попри всі труднощі, родина разом із сурикатами завжди разом відзначає свята, даруючи їм цікаві дрібнички.

Чим особливі сурикати?

У National Geographic розповіли, що ці тваринки зазвичай у природі живуть групами, де кілька сімей можуть об'єднуватися в одну велику колонію. Вони мають певні притаманні виду особливості й звички, зокрема йдеться про таке:

  • Стійка на двох лапах

Сурикати, розміром приблизно з білку, належать до родини мангустових і відомі своєю звичкою стояти на задніх лапах. У такій позі вони пильно оглядають простори південної Африки, де мешкають. Навіть самиці можуть годувати малят, не опускаючись на всі чотири.

  • Злагодженість дій сурикатів

Частина групи виконує роль "вартових", стежачи за небом у пошуках хижих птахів, таких як яструби чи орли. Гучний пронизливий сигнал попереджає інших про небезпеку. Поки одні охороняють, інші шукають їжу. Їхній раціон досить різноманітний — комахи, ящірки, птахи та фрукти.

Під час полювання на дрібну здобич вони координують дії та спілкуються характерними звуками. До того ж сурикати вправні мисливці, іноді їх навіть приручають для боротьби з гризунами.

  • Життя в норах та виховання дітей

Групи сурикатів користуються кількома норами, періодично змінюючи місце проживання. Їхні підземні сховища – це складні системи тунелів і камер, де зберігається прохолода навіть у спеку. Самки щороку народжують від двох до чотирьох дитинчат в одній із таких нір. У вихованні малечі беруть участь не лише батьки, а й інші члени групи: вони навчають малят гратися, добувати їжу та попереджають про небезпеку з неба.

Цікаві факти про сурикатів / Фото Unsplash

До речі! Вартові сурикатів використовують щонайменше шість видів тихих заспокійливих звуків, а також окремі сигнали для різних загроз. Наприклад, про наближення орла, далекого шакала чи термінову втечу вони попереджують спеціальною "мовою", яка дозволяє зграї швидко розпізнавати тип небезпеки й відстань до неї та миттєво узгоджувати дії. Втім, цією системою іноді користуються й інші: птах із роздвоєним хвостом навчився імітувати тривожні крики сурикатів, щоб змусити їх тікати й привласнити залишену здобич.

Окрім того, маленькі сурикати настільки бояться хижих птахів, що навіть звук літака змушує їх миттєво ховатися. Сурикати – тваринки, які застосовують різні прийоми, щоб впоратися навіть із небезпечною здобиччю, зокрема отруйними багатоніжками чи скорпіонами.

Яких ще незвичних улюбленців тримають удома?

  • Екзотичні тваринки, зокрема тарантули, флоридські сині раки, тхори, мадагаскарські таргани та імператорські скорпіони, потребують особливих умов утримання та догляду.

  • Нестандартним варіантом домашнього улюбленця також може бути аксолотль. Насправді це різновид саламандри, яка не проходить повного перетворення й не виходить на сушу, а зберігає личинкові риси, зокрема зябра, та все життя проводить у воді.

  • Перш ніж заводити таку тварину, слід обов'язково оцінити складність її утримання, ознайомитися з місцевими законами, а також переконатися, що є ветеринари, які працюють із рідкісними видами.

  • Водночас навіть серед звичних для нас домашніх улюбленців є екзотичні варіанти. Так, наприклад, рідкісні породи котів можуть коштувати тисячі доларів.