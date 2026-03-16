Попри свої розміри, Гудочок став повноправним членом родини, має власні правила поведінки та навіть виконує роль охоронця подвір’я, пише Buk.media.

Живе в хаті, миє ратички та не пускає чужих: історія Гудочока з Буковини

Історія Гудочка почалася у 2023 році, коли Вікторія Гусарова придбала порося, розраховуючи, що це буде декоративний мініпіг. На момент купівлі тварина виглядала маленькою, милою та домашньою – саме такою, якою зазвичай уявляють кімнатних свинок. Однак із часом стало зрозуміло, що це не мініатюрний улюбленець, а звичайний кабан, який виріс до ваги близько 150 кілограмів.

Попри значні розміри, тварина продовжує жити разом із господинею в будинку. Для Гудочка не облаштовували окремий вольєр – він мешкає у житловому просторі та звик до домашніх умов. Господиня наголошує, що тварина стала частиною родини та має свій характер.

Вікторія розповідає, що кабан сприймає людей як свою "зграю". Саме тому він потребує постійної присутності господарів і почувається спокійно, коли перебуває поруч із ними.

Поряд зі мною – значить, у зграї. Значить, у безпеці". У лісі він бігає вільно, але далеко ніколи не відходить,

– пояснює власниця.

За її словами, тварина довіряє родині та звикла до спільного побуту. Водночас до незнайомців Гудочок може ставитися насторожено. Він не підпускає чужих до подвір’я та може проявляти захисну поведінку, якщо відчуває потенційну загрозу.

Жарти про шашлики Вікторія чує регулярно. "Коли колоти?" – питають одні. "Коли будуть шашлики?" – підхоплюють інші. Вона не ображається – ле й не розуміє таких людей.

"Свині – одні з найрозумніших тварин, – каже Вікторія. – Вони як маленькі діти. Гудочок так само радіє життю, як цуценята і кошенята. Шкода, що до них таке ставлення".

"Малюк" має низку особливих звичок. Однією з них є те, що після прогулянок він миє ратички перед тим, як зайти до будинку. Така поведінка стала частиною щоденного ритуалу.

У холодну пору року кабан багато спить і проводить більше часу у приміщенні. Він також облаштовує собі "кубло" з пледів, які іноді рве під час активних рухів. Сіно в будинку використовувати не можна, тому тварина створює місце для відпочинку з доступних матеріалів.

Попри свій розмір, у побуті Гудочок поводиться відносно спокійно, якщо почувається в безпеці. Проте господарі завжди контролюють його контакти з новими людьми.

Харчування тварини різноманітне. Гудочок їсть траву, фрукти та м’ясо. Особливо любить кульбабки – вони є одним із його улюблених смаколиків. Водночас деякі продукти, зокрема моркву, капусту чи магазинні салати, може не сприймати. Раціон формують з урахуванням потреб великої тварини та її фізичного стану.

Окрему увагу привертає ще одна деталь – Гудочок подружився з двома птахами, які перебувають на реабілітації у господині. Йдеться про сороку та грака. Тварини проводять час разом і співіснують на одній території. Така незвична дружба стала однією з найзворушливіших частин історії. Вона демонструє, що навіть велика тварина може мати соціальні зв’язки з іншими мешканцями подвір’я.

Буковинський кабан, який підкорив мережу / Фото BUK media

Чи можна тримати кабана вдома?

Так, як в Україні така практика дуже рідкісна, то розглянемо це на прикладі США. На один із дописів у "Редіт", який підіймав цю тему, відповів директор американського притулку. Він пояснив, що дикі свині класифікуються не за породою, а за спеціальним "статусом", визначеним федеральними та штатними законами.

Існує три основні категорії: дикий, тимчасовий та комерційний статус. Дикою вважається будь-яка свиня, яка не утримується людиною, вільно пересувається та не має ідентифікаційних міток.

За словами фахівця, у штаті Флорида проводили генетичні дослідження диких свиней, і "чистих" євразійських порід там уже не виявили. Експерти зазначають, що теоретично таких тварин можна утримувати як домашніх улюбленців. Водночас вони радять обов’язково перевіряти тварину на небезпечні хвороби, зокрема бруцельоз і псевдосказ.

Таке тестування зазвичай проводять під час стерилізації або кастрації, а зразки може взяти місцевий ветеринар. Після перевірки свиню можуть перевести зі статусу "дикої" у "тимчасову", тобто таку, що утримується в домашніх умовах і не використовується для комерційного розведення.

Яким може бути життя з кабаном?

Водночас експерти попереджають, що дикі кабани значно складніші у догляді, ніж домашні свині. Доросла тварина може важити 300 – 400 фунтів (понад 130 – 180 кілограмів) і мати сильні інстинкти риття. Через це вона здатна легко пошкоджувати подвір’я або майно.

Крім того, дикі кабани можуть бути агресивнішими та менш слухняними. Для їх утримання потрібні міцні й високі огорожі та безпечні вольєри.

Однак до такого життя можна легко звикнути. Саме так і зробила бельгійська пара Грегорі Гіо та Тіффані П'єр.

Вони вже понад три роки живуть в одному будинку із врятованим Оскаром. Під час полювання Грегорі Гіо приніс додому 700-грамового кабанчика, якого знайшли його собаки. Це було 6 грудня, у День святого Миколая, і чоловіку не вистачило духу просто залишити безпорадну тварину на волі, де вона, швидше за все, загинула б. Натомість він приніс його додому до своєї партнерки.

Спершу закохані навіть не думали про те, щоб залишити кабана, натомість зосередились на догляді за ним та пошуком іншого рішення. Однак Тіффані та Грегорі з кожним днем все більше і більше прив'язувалися до маленької тварини. Згодом пара зі сльозами на очах відвезла маленького Оскара на ферму, де про нього мали б добре подбати.

Через кілька днів ми зателефонували та попросили забрати його, тому що він буквально морив себе голодом,

– розповіла Тіффані.

Грегорі сказав їй, що якщо вони підуть за Оскаром, вони ніколи більше не зможуть його відпустити, і однорічний кабан тепер став частиною їхньої родини.

Як це жити з кабаном: дивіться відео

До речі, з кабанами, як і з іншими тваринами можуть траплятися дуже кумедні ситуації. Наприклад, у Польщі місцевий фермер несподівано виявив втікачка за коморою в стані сильного алкогольного сп'яніння.