Несмотря на свои размеры, Гудочок стал полноправным членом семьи, имеет собственные правила поведения и даже выполняет роль охранника двора, пишет Buk.media.

Живет в доме, моет лапки и не пускает чужих: история Гудочока с Буковины

История Гудочка началась в 2023 году, когда Виктория Гусарова приобрела поросенка, рассчитывая, что это будет декоративный мини-пиг. На момент покупки животное выглядело маленьким, милым и домашним – именно таким, каким обычно представляют комнатных свинок. Однако со временем стало понятно, что это не миниатюрный любимец, а обычный кабан, который вырос до веса около 150 килограммов.

Несмотря на внушительные размеры, животное продолжает жить вместе с хозяйкой в доме. Для Гудочка не обустраивали отдельный вольер – он живет в жилом пространстве и привык к домашним условиям. Хозяйка отмечает, что животное стало частью семьи и имеет свой характер.

Виктория рассказывает, что кабан воспринимает людей как свою "стаю". Именно поэтому он нуждается в постоянном присутствии хозяев и чувствует себя спокойно, когда находится рядом с ними.

Рядом со мной – значит, в стае. Значит, в безопасности". В лесу он бегает свободно, но далеко никогда не отходит,

– объясняет владелица.

По ее словам, животное доверяет семье и привыкло к совместному быту. В то же время к незнакомцам Гудочок может относиться настороженно. Он не подпускает чужих во двор и может проявлять защитное поведение, если чувствует потенциальную угрозу.

Шутки о шашлыках Виктория слышит регулярно. "Когда колоть?" – спрашивают одни. "Когда будут шашлыки?" – подхватывают другие. Она не обижается – но и не понимает таких людей.

"Свиньи – одни из самых умных животных, – говорит Виктория. – Они как маленькие дети. Гудочок так же радуется жизни, как щенки и котята. Жаль, что к ним такое отношение".

"Малыш" имеет ряд особых привычек. Одной из них является то, что после прогулок он моет лапки перед тем, как зайти в дом. Такое поведение стало частью ежедневного ритуала.

В холодное время года кабан много спит и проводит больше времени в помещении. Он также обустраивает себе "кубло" из пледов, которые иногда рвет во время активных движений. Сено в доме использовать нельзя, поэтому животное создает место для отдыха из доступных материалов.

Несмотря на свой размер, в быту Гудочек ведет себя относительно спокойно, если чувствует себя в безопасности. Однако хозяева всегда контролируют его контакты с новыми людьми.

Питание животного разнообразное. Гудочка ест траву, фрукты и мясо. Особенно любит одуванчики – они являются одним из его любимых лакомств. В то же время некоторые продукты, в частности морковь, капусту или магазинные салаты, может не воспринимать. Рацион формируют с учетом потребностей крупного животного и его физического состояния.

Отдельное внимание привлекает еще одна деталь – Гудочок подружился с двумя птицами, которые находятся на реабилитации у хозяйки. Речь идет о сороке и грача. Животные проводят время вместе и сосуществуют на одной территории. Такая необычная дружба стала одной из самых трогательных частей истории. Она демонстрирует, что даже большое животное может иметь социальные связи с другими жителями двора.

Буковинский кабан, который покорил сеть / Фото BUK media

Можно ли держать кабана дома?

Так, как в Украине такая практика очень редкая, то рассмотрим это на примере США. На одно из сообщений в "Редит", который поднимал эту тему, ответил директор американского приюта. Он объяснил, что дикие свиньи классифицируются не по породе, а по специальному "статусу", определенным федеральными и штатными законами.

Существует три основные категории: дикий, временный и коммерческий статус. Дикой считается любая свинья, которая не содержится человеком, свободно передвигается и не имеет идентификационных меток.

По словам специалиста, в штате Флорида проводили генетические исследования диких свиней, и "чистых" евразийских пород там уже не обнаружили. Эксперты отмечают, что теоретически таких животных можно содержать как домашних любимцев. В то же время они советуют обязательно проверять животное на опасные болезни, в частности бруцеллез и псевдосказ.

Такое тестирование обычно проводят во время стерилизации или кастрации, а образцы может взять местный ветеринар. После проверки свинью могут перевести из статуса "дикой" в "временную", то есть такую, содержащуюся в домашних условиях и не используемую для коммерческого разведения.

Какой может быть жизнь с кабаном?

В то же время эксперты предупреждают, что дикие кабаны значительно сложнее в уходе, чем домашние свиньи. Взрослое животное может весить 300 – 400 фунтов (более 130 – 180 килограммов) и иметь сильные инстинкты рытья. Из-за этого оно способно легко повреждать двор или имущество.

Кроме того, дикие кабаны могут быть более агрессивными и менее послушными. Для их содержания нужны прочные и высокие ограждения и безопасные вольеры.

Однако к такой жизни можно легко привыкнуть. Именно так и сделала бельгийская пара Грегори Гио и Тиффани Пьер.

Они уже более трех лет живут в одном доме со спасенным Оскаром. Во время охоты Грегори Гио принес домой 700-граммового кабанчика, которого нашли его собаки. Это было 6 декабря, в День святого Николая, и мужчине не хватило духа просто оставить беспомощное животное на свободе, где оно, скорее всего, погибло бы. Вместо этого он принес его домой к своей партнерше.

Сначала влюбленные даже не думали о том, чтобы оставить кабана, вместо этого сосредоточились на уходе за ним и поиском другого решения. Однако Тиффани и Грегори с каждым днем все больше и больше привязывались к маленькому животному. Впоследствии пара со слезами на глазах отвезла маленького Оскара на ферму, где о нем должны были бы хорошо позаботиться.

Через несколько дней мы позвонили и попросили забрать его, потому что он буквально морил себя голодом,

– рассказала Тиффани.

Грегори сказал ей, что если они пойдут за Оскаром, они никогда больше не смогут его отпустить, и годовалый кабан теперь стал частью их семьи.

Как это жить с кабаном: смотрите видео

Кстати, с кабанами, как и с другими животными могут случаться очень забавные ситуации.