У Польщі приручений кабан втік із дому, а через тиждень повернувся п'яним

У Польщі приручений дикий кабан по кличці Хрюмек пропав на тиждень, після чого його несподівано знайшли за коморою в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Dziennik Łódzki.

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Як розповів власник лісового господарства в польському місті Коло в Сілезькому воєводстві Павел Ковальські, Хрюмек побився з іншим кабаном, пошкодив огорожу ферми і втік. Чоловік не знайшовши кабана в навколишніх лісах, був переконаний, що більше не побачить його.

Проте 19 грудня місцевий фермер несподівано виявив тварину за коморою в стані сильного алкогольного сп'яніння. За його словами, Хрюмек знайшов фрукти, що залишилися від виготовлення домашнього вина, наївся їх і заснув серед залишків. Здивований знахідкою фермер викликав єгеря, щоб той забрав кабана, який протверезів вже у своєму загоні.

"Фрукти з домашнього вина зробили свою справу", – написав Ковальські в своєму Facebook, виклавши фотографію сплячої тварини.