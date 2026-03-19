На самом деле эти пушистики, несмотря на свои африканские корни, прекрасно чувствуют себя и в Украине. О буднях с сурикатами рассказывают на странице eublefariki в TikTok.

Как женщина справляется с воспитанием сурикатов?

Видео в сети с необычными животными собирают тысячи просмотров. Героями милых и забавных роликов становятся сурикаты Тимошка, Варвара и их дочь Ария, которые живут вместе со своими владельцами в Харькове. Пушистики частенько гуляют на улице, находят там высокое место и наблюдают за всем, что происходит.

Женщина выгуливает сурикатов: смотрите видео

Также животные любят прятаться между мягкими подушками и радовать своих хозяев.

Владелица в своей квартире обустроила отдельный уголок для сурикатов, где они имеют домики, игрушки и лакомства. Пушистики довольно активные, частенько играют вместе и не против коммуницировать с владельцами. В то же время, как рассказала женщина, для них нужен особый уход, а порой животные могут даже "показать зубки".

Как играют сурикаты: смотрите видео

При этом сурикаты не линяют, однако могут приносить небольшой вред. Одна из любимиц, как поделилась в сети женщина, прокопала дырочку прямо в стене.

Несмотря на все трудности, семья вместе с сурикатами всегда вместе отмечает праздники, даря им интересные безделушки.

Чем особенные сурикаты?

В National Geographic рассказали, что эти животные обычно в природе живут группами, где несколько семей могут объединяться в одну большую колонию. Они имеют определенные присущие виду особенности и привычки, в частности речь идет о следующем:

Стойка на двух лапах

Сурикаты, размером примерно с белку, принадлежат к семейству мангустовых и известны своей привычкой стоять на задних лапах. В такой позе они пристально осматривают просторы южной Африки, где обитают. Даже самки могут кормить малышей, не опускаясь на все четыре.

Слаженность действий сурикатов

Часть группы выполняет роль "часовых", следя за небом в поисках хищных птиц, таких как ястребы или орлы. Громкий пронзительный сигнал предупреждает других об опасности. Пока одни охраняют, другие ищут пищу. Их рацион достаточно разнообразен - насекомые, ящерицы, птицы и фрукты.

Во время охоты на мелкую добычу они координируют действия и общаются характерными звуками. К тому же сурикаты искусные охотники, иногда их даже приручают для борьбы с грызунами.

Жизнь в норах и воспитание детей

Группы сурикатов пользуются несколькими норами, периодически меняя место жительства. Их подземные убежища – это сложные системы туннелей и камер, где сохраняется прохлада даже в жару. Самки ежегодно рожают от двух до четырех детенышей в одной из таких нор. В воспитании малышей участвуют не только родители, но и другие члены группы: они учат малышей играть, добывать пищу и предупреждают об опасности с неба.



Интересные факты о сурикатах / Фото Unsplash

Кстати! Стражи сурикатов используют по меньшей мере шесть видов тихих успокаивающих звуков, а также отдельные сигналы для различных угроз. Например, о приближении орла, далекого шакала или срочном побеге они предупреждают специальным "языком", который позволяет стае быстро распознавать тип опасности и расстояние до нее и мгновенно согласовывать действия. Впрочем, этой системой иногда пользуются и другие: птица с раздвоенным хвостом научилась имитировать тревожные крики сурикатов, чтобы заставить их бежать и присвоить оставленную добычу.

Кроме того, маленькие сурикаты настолько боятся хищных птиц, что даже звук самолета заставляет их мгновенно прятаться. Сурикаты – животные, которые применяют различные приемы, чтобы справиться даже с опасной добычей, в частности ядовитыми многоножками или скорпионами.

