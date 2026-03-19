На самом деле эти пушистики, несмотря на свои африканские корни, прекрасно чувствуют себя и в Украине. О буднях с сурикатами рассказывают на странице eublefariki в TikTok.
Интересно В доме буковинки живет необычный любимец – он весит 150 килограммов и имеет копыта
Как женщина справляется с воспитанием сурикатов?
Видео в сети с необычными животными собирают тысячи просмотров. Героями милых и забавных роликов становятся сурикаты Тимошка, Варвара и их дочь Ария, которые живут вместе со своими владельцами в Харькове. Пушистики частенько гуляют на улице, находят там высокое место и наблюдают за всем, что происходит.
Также животные любят прятаться между мягкими подушками и радовать своих хозяев.
Владелица в своей квартире обустроила отдельный уголок для сурикатов, где они имеют домики, игрушки и лакомства. Пушистики довольно активные, частенько играют вместе и не против коммуницировать с владельцами. В то же время, как рассказала женщина, для них нужен особый уход, а порой животные могут даже "показать зубки".
При этом сурикаты не линяют, однако могут приносить небольшой вред. Одна из любимиц, как поделилась в сети женщина, прокопала дырочку прямо в стене.
Несмотря на все трудности, семья вместе с сурикатами всегда вместе отмечает праздники, даря им интересные безделушки.
Чем особенные сурикаты?
В National Geographic рассказали, что эти животные обычно в природе живут группами, где несколько семей могут объединяться в одну большую колонию. Они имеют определенные присущие виду особенности и привычки, в частности речь идет о следующем:
- Стойка на двух лапах
Сурикаты, размером примерно с белку, принадлежат к семейству мангустовых и известны своей привычкой стоять на задних лапах. В такой позе они пристально осматривают просторы южной Африки, где обитают. Даже самки могут кормить малышей, не опускаясь на все четыре.
- Слаженность действий сурикатов
Часть группы выполняет роль "часовых", следя за небом в поисках хищных птиц, таких как ястребы или орлы. Громкий пронзительный сигнал предупреждает других об опасности. Пока одни охраняют, другие ищут пищу. Их рацион достаточно разнообразен - насекомые, ящерицы, птицы и фрукты.
Во время охоты на мелкую добычу они координируют действия и общаются характерными звуками. К тому же сурикаты искусные охотники, иногда их даже приручают для борьбы с грызунами.
- Жизнь в норах и воспитание детей
Группы сурикатов пользуются несколькими норами, периодически меняя место жительства. Их подземные убежища – это сложные системы туннелей и камер, где сохраняется прохлада даже в жару. Самки ежегодно рожают от двух до четырех детенышей в одной из таких нор. В воспитании малышей участвуют не только родители, но и другие члены группы: они учат малышей играть, добывать пищу и предупреждают об опасности с неба.
Интересные факты о сурикатах / Фото Unsplash
Кстати! Стражи сурикатов используют по меньшей мере шесть видов тихих успокаивающих звуков, а также отдельные сигналы для различных угроз. Например, о приближении орла, далекого шакала или срочном побеге они предупреждают специальным "языком", который позволяет стае быстро распознавать тип опасности и расстояние до нее и мгновенно согласовывать действия. Впрочем, этой системой иногда пользуются и другие: птица с раздвоенным хвостом научилась имитировать тревожные крики сурикатов, чтобы заставить их бежать и присвоить оставленную добычу.
Кроме того, маленькие сурикаты настолько боятся хищных птиц, что даже звук самолета заставляет их мгновенно прятаться. Сурикаты – животные, которые применяют различные приемы, чтобы справиться даже с опасной добычей, в частности ядовитыми многоножками или скорпионами.
Каких еще необычных любимцев держат дома?
Экзотические животные, в частности тарантулы, флоридские синие раки, хорьки, мадагаскарские тараканы и императорские скорпионы, требуют особых условий содержания и ухода.
Нестандартным вариантом домашнего любимца также может быть аксолотль. На самом деле это разновидность саламандры, которая не проходит полного превращения и не выходит на сушу, а сохраняет личиночные черты, в частности жабры, и всю жизнь проводит в воде.
Прежде чем заводить такое животное, следует обязательно оценить сложность его содержания, ознакомиться с местными законами, а также убедиться, что есть ветеринары, которые работают с редкими видами.
В то же время даже среди привычных для нас домашних любимцев есть экзотические варианты. Так, например, редкие породы кошек могут стоить тысячи долларов.