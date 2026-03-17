Притягивают деньги и могут менять цвет шерсти: удивительные факты о черных котах

Пушистики с черным цветом шерсти стали просто-таки легендарными и довольно частыми героями мистических сюжетов. И такая популярность отчасти вызвана особенностями природы и характера мурлык.

Неожиданные факты о черных котах рассказали специалисты из PetMD. Там развенчали и распространенные об этих пушистиках мифы.

Что же такого особенного в черных котах?

Особый ген в составе ДНК

Черный окрас шерсти мурлык является самым распространенным, и это не случайность. Ген, который отвечает за выработку пигмента эумеланина, что и придает шерсти черный цвет, является доминантным. Котенок получает гены от обоих родителей, и даже одного "черного" варианта достаточно, чтобы он имел темный мех.

Кроме того, такой окрас помогает лучше маскироваться в темноте во время охоты, что в процессе эволюции способствовало выживанию и распространению именно черных кошек. Несмотря на это, черных кошек реже забирают из приютов.

Исследования показывают, что многие люди до сих пор ассоциируют их с предрассудками, в частности с неудачей или мистикой. Поэтому они дольше ждут новый дом, хотя могут стать прекрасными домашними любимцами.



Черные коты имеют нестандартные особенности / Фото Unsplash

"Переодевание" шерсти

Под воздействием солнца шерсть черных котов иногда меняет оттенок. Если животное часто находится на свету, например, у окна или на улице, его мех может "выгорать" и приобретать рыжеватые или коричневые оттенки.

Это связано с тем, что солнечные лучи постепенно уменьшают насыщенность пигмента. Полностью черные коты без каких-либо других оттенков встречаются не так часто, как кажется. У многих из них можно заметить светлые пятна, другой цвет усов или подушечек лап.

Усы у котов периодически выпадают и могут отрастать другого цвета, а оттенок лап обычно связан с общим окрасом шерсти.

Желтые глазки

Генетика влияет не только на цвет шерсти, но и на оттенок глаз. Тот же пигмент определяет цвет радужки, поэтому большинство черных кошек имеет желтые, золотистые, медные или зеленые глаза.

Например, у бомбейских котов они обычно насыщенно золотистые или медные. Котята рождаются с голубыми глазами, но примерно с 4 до 8 недель их цвет начинает меняться и окончательно формируется к 3 – 4 месяцам.

Отдельные праздники в честь черных пушистиков

Черные коты даже имеют собственные праздничные дни. В США их чествуют дважды в год: 17 августа отмечают День благодарности черным котам, а 27 октября – Национальный день черного кота, накануне Хэллоуина.

Кстати, Міжнародний день кота відзначають 17 лютого.

Сильный иммунитет

Существуют предположения, что черные коты могут иметь генетические особенности, которые делают их менее уязвимыми к некоторым заболеваниям. Более того, эти мутации влияют на те же гены, что и у людей связанные с устойчивостью к ВИЧ. Эти наблюдения, как утверждают специалисты, могут быть полезными даже для исследований в медицине человека.



Черные коты реже болеют / Фото Unsplash

Приносят удачу, хотя все думают, что наоборот

Негативное отношение к черным котам берет начало еще со времен Средневековья, когда их связывали с колдовством. Из-за таких представлений многих животных уничтожали, что, вероятно, способствовало росту популяции грызунов и распространению чумы в XIV веке.

Подобные предрассудки впоследствии добрались и до Северной Америки, в частности во время процессов над "ведьмами" в Салеме. Несмотря на все мифы, черный кот не приносит несчастья. Наоборот, появление такого любимца в доме может иметь положительное влияние на настроение и психологическое состояние человека.

Как отметили в The Spruce Pets, в Шотландии существует поверье, что черный кот на пороге предвещает быструю прибыль. Во Франции этих животных также связывают с материальным достатком. А в Германии считают, что черный кот, который перебегает дорогу, приносит не неудачу, а наоборот – удачу.

Интересно! Когда-то коты были привычными "членами экипажа" на кораблях. Моряки частенько брали их с собой, чтобы те ловили грызунов, которые портили запасы еды или даже могли повредить судно. Британские моряки верили, что черный кот на борту приносит удачу и гарантирует счастливое возвращение домой.

