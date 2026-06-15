Отдых с собакой под Киевом: 3 загородных комплекса, где рады гостям с домашними питомцами

Все больше украинских загородных комплексов адаптируются к потребностям гостей с собаками. Некоторые из них даже предлагают специальные условия для проживания с животными.

24 Канал собрал три интересных места недалеко от Киева, где можно отдохнуть на природе, не оставляя четвероногого друга дома.

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Куда поехать с собакой?

Еще несколько лет назад путешествие с собакой для многих украинцев было настоящим вызовом. Большинство отелей не принимали гостей с животными или устанавливали строгие ограничения. Однако сегодня ситуация постепенно меняется, а pet-friendly формат становится одним из главных трендов туристической сферы.

Недалеко от Киева работают десятки загородных комплексов, где можно не только переночевать вместе с собакой, но и полноценно отдохнуть на природе, насладиться лесом, водоемами, бассейнами и активными развлечениями на свежем воздухе.

Shepit Relax Park

Shepit Relax Park расположен среди соснового леса вблизи реки Тетерев. Гостям предлагают проживание в коттеджах различных форматов — от Premium до Family Premium Pool с собственным бассейном.

В стоимость проживания входят завтраки, безлимитный доступ к взрослому и детскому бассейнам, парковка, детская анимация, настольные игры и спортивный инвентарь. На территории работает ресторан, а также доступна аренда велосипедов и гриль-зона для отдыха на природе.

Комплекс для отдыха / Фото Shepit Relax Park

Особенно важно для владельцев животных то, что комплекс позволяет приезжать вместе с собаками за дополнительную плату.

В будущем администрация планирует расширить перечень развлечений и обустроить баню и зону для рыбалки с выходом к реке.

Treti. двор

Комплекс Treti. двор расположен на берегу реки Раставицы и предлагает отдых в стиле современной украинской деревни. На территории обустроено восемь домов разного формата: компактные А-фреймы для пар, семейные коттеджи с чанами и большие срубы для компаний.

Главным преимуществом для владельцев домашних животных является то, что все дома позволяют проживание вместе с собаками без необходимости искать отдельные варианты размещения.

Петфрендли отель / Фото Treti. двор

Гостям предлагают свежие продукты на завтрак, собственные зоны для барбекю, а также широкий выбор развлечений: прогулки на квадроциклах, катерах, каяках, сапбордах, рыбалка, волейбол и настольный теннис. Для детей работает экоферма, где можно пообщаться с животными, а вместо традиционного бассейна отдыхающим предлагают купание в реке с обустроенным пирсом.

Bobritsa Dacha

Еще одним вариантом для отдыха с собакой является Bobritsa Dacha, расположенный рядом с лесом. Комплекс имеет 17 номеров, ресторан Kommuna Kitchen, два бассейна, сауну, чан, беседки, оранжерею и специальные зоны для отдыха у водоема.

Отель официально работает в формате pet friendly, поэтому гости могут приезжать со своими собаками за дополнительную плату. Для семей с детьми здесь доступны детский бассейн, качели, а в ближайшее время планируется установить батут.

Гостиничный комплекс / Фото Bobritsa Dacha

Для военнослужащих действует скидка 20%, а бронирование можно бесплатно отменить или перенести не позднее чем за три дня до заезда.

Что делать, если собака впервые отправляется в путешествие?

Если собака впервые отправляется в путешествие или на отдых, владельцам стоит заранее подготовить животное к смене обстановки.

American Kennel Club (AKC) советует начинать с коротких поездок, чтобы постепенно снизить уровень стресса у животного. Перед поездкой желательно проверить состояние здоровья собаки и актуальность прививок.

Также важно взять с собой знакомые вещи, которые создают ощущение безопасности: лежанку, любимые игрушки и миски.

Специалисты рекомендуют не менять резко рацион питания перед поездкой и во время отдыха, чтобы избежать проблем с пищеварением. В дороге животному нужно обеспечить доступ к воде и регулярные остановки для выгула. Если собака плохо переносит транспорт, ветеринары советуют заранее проконсультироваться относительно возможных успокоительных средств.

Важно также не оставлять животное без присмотра в незнакомой обстановке, особенно вблизи воды или дороги. Постепенная адаптация к путешествиям и сохранение привычного распорядка значительно снижают уровень стресса у собак во время поездок.