Как понять, что собака вас ценит: специалисты назвали 7 важных признаков

Быть владельцем собаки – это большая ответственность, которая порой может казаться даже неблагодарной, особенно когда питомец в очередной раз что-то портит, например, разрывает мусор или грызет вещи. В такие моменты может возникать ощущение, будто собака не ценит хозяина.

Однако специалисты подчеркивают: собаки не могут выражать свои чувства словами, но они постоянно демонстрируют их через поведение и язык тела. И нужно просто научиться замечать эти сигналы. Эксперты из ParadePets назвали 7 признаков, по которым можно определить, насколько сильно вас ценит ваш пес.

Интересно Верные и совершенно неприхотливые охранники: 7 пород собак, которые идеально подходят для жизни в городе

Какие собаки демонстрируют свое уважение к хозяину?

Одним из важнейших таких признаков является мягкий, спокойный зрительный контакт. Если собака смотрит на человека без напряжения, спокойно и расслабленно, это часто означает доверие и эмоциональную связь. Такой взгляд не является вызовом или настороженностью – напротив, он показывает, что животное чувствует себя в безопасности рядом с человеком.

Еще один важный поведенческий признак – это то, как собака ведет себя во время прогулок. Если она периодически оглядывается на хозяина, как будто "проверяет", где он находится и что делает, это свидетельствует о том, что человек является для нее ориентиром. В таком случае собака не просто гуляет сама по себе, а постоянно поддерживает контакт и следит за тем, чтобы оставаться рядом.

Также очень показательным является поведение, когда собака демонстрирует уязвимые части тела, например, ложится и открывает живот. В животном мире это серьезный жест доверия, ведь живот – одна из самых уязвимых зон. Если собака спокойно позволяет себе такую позу рядом с человеком, это означает, что она чувствует себя в безопасности и полностью доверяет хозяину.



Послушание и готовность выполнять команды – одни из основных признаков уважения к хозяину со стороны собаки / Unsplash

Отдельно стоит упомянуть о привычке собаки держаться рядом или даже "прилипать" к хозяину, следовать за ним из комнаты в комнату или прижиматься телом. Это часто воспринимается как своеобразное проявление привязанности и желания быть рядом, а также как инстинктивное стремление "следить за безопасностью" своего хозяина.

Кроме того, важным сигналом является послушание. Многое говорит и готовность реагировать на команды. Если собака внимательно слушает хозяина и откликается на его обращение, это свидетельствует об уважении и установленном контакте между ними.

Не менее важна и общая расслабленность поведения: спокойное, свободное движение, отсутствие напряжения и страха рядом с человеком – все это признаки того, что животное чувствует себя комфортно и доверяет своему хозяину.

Напомним, ранее мы рассказывали о 8 словах, на которые точно отреагирует ваш пес. Кинолог Александра Бассетт объяснила, что четвероногие довольно хорошо запоминают слова, ассоциируя их с определенными событиями и реакциями хозяина, поэтому стоит не забывать тренировать с питомцем знание команд.