По словам кинолога и тренера собак Александры Бассетт, собаки вполне способны запоминать слова – иногда даже в большом количестве.

Интересно Кинолог честно ответил, почему не стоит заводить собаку одной из самых популярных пород

Как собаки могут реагировать на слова?

Для четвероногих в целом не менее важны интонация голоса, мимика, жесты, поведение хозяина и ежедневные привычки. Специалист объясняет, что собаки постоянно наблюдают за людьми и учатся замечать закономерности.

Именно поэтому пес может обрадоваться, услышав фразу о прогулке, или даже без слов понять, что хозяин собирается выходить из дома – по звуку ключей, обуви, поводком или изменениями в поведении. С точки зрения поведенческой науки, все базируется на ассоциациях: собаки связывают определенные слова и действия с приятными или важными событиями – едой, прогулками, игрой или вниманием.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Чем эмоционально значимое событие, тем быстрее животное его запоминает. Именно поэтому во время дрессировки особенно важна последовательность: одинаковые команды в одинаковом контексте помогают собаке лучше усваивать значение слов.

Перечень слов, на которые 100% отреагирует ваш пес

"Гулять"

В общем, это одна из самых сильных ассоциаций для большинства собак, ведь прогулка означает новые запахи, движение, исследование мира и общение. Многие собачки также реагируют на слова, связанные с этим процессом, например "готов?", "поводок" или "на улицу".

"Сыр" или другие любимые лакомства также мгновенно привлекают внимание

Если собака любит другие вкусности – печенье, арахисовую пасту или специальные снеки – именно их название может стать сигналом. Собаки быстро запоминают слова "еда", "завтрак", "ужин" или даже названия любимых перекусов.

"Смотри"

Это одна из самых полезных команд в дрессировке. Она помогает переключить внимание животного на хозяина, особенно если после этого пес получает вознаграждение или похвалу.

Фразы "Папа дома" или "Мама дома"

Эти слова также хорошо знакомы многим собакам. Питомцы часто замечают звуки машины, шаги или привычное время возвращения человека и быстро учатся связывать слова с появлением кого-то важного.

"Фрисби", "мячик", "апорт", "игрушка"

Для активных собак особое значение имеют слова, связанные с играми. Они ассоциируются с весельем, движением и совместной активностью.

"Хороший мальчик" или "хорошая девочка"

Эти фразы собаки тоже хорошо узнают. Хоть они и не понимают их так, как люди, животные быстро усваивают: если хозяин говорит это ласковым тоном – дальше произойдет что-то хорошее, например, похвала или угощение.

"Поехали" или "кататься"

Такие слова могут вызвать разные реакции: для одних собак это обещание приключения и лучшего дня, а для других - сигнал, что впереди может быть неприятный визит к ветеринару.

Не менее узнаваемым является слово "купаться"

Даже если пес не любит ванну, он обычно мгновенно понимает, что сейчас будет происходить что-то важное, и реагирует соответственно – с восторгом или настороженностью.

В целом же, надо помнить и о том, что собаки иногда проявляют поведение, которое может создавать трудности для владельцев. Они беспричинно лают, грызут вещи, копают землю или прыгают на людей. Эксперт Юлия Татьяненко в комментарии для 24 Канала посоветовала прежде всего искать причины такого поведения, создавать безопасные условия, а при необходимости обращаться к специалистам.