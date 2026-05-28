По словам кинолога и тренера собак Александры Бассетт, собаки вполне способны запоминать слова – иногда даже в большом количестве.
Как собаки могут реагировать на слова?
Для четвероногих в целом не менее важны интонация голоса, мимика, жесты, поведение хозяина и ежедневные привычки. Специалист объясняет, что собаки постоянно наблюдают за людьми и учатся замечать закономерности.
Именно поэтому пес может обрадоваться, услышав фразу о прогулке, или даже без слов понять, что хозяин собирается выходить из дома – по звуку ключей, обуви, поводком или изменениями в поведении. С точки зрения поведенческой науки, все базируется на ассоциациях: собаки связывают определенные слова и действия с приятными или важными событиями – едой, прогулками, игрой или вниманием.
Чем эмоционально значимое событие, тем быстрее животное его запоминает. Именно поэтому во время дрессировки особенно важна последовательность: одинаковые команды в одинаковом контексте помогают собаке лучше усваивать значение слов.
Перечень слов, на которые 100% отреагирует ваш пес
- "Гулять"
В общем, это одна из самых сильных ассоциаций для большинства собак, ведь прогулка означает новые запахи, движение, исследование мира и общение. Многие собачки также реагируют на слова, связанные с этим процессом, например "готов?", "поводок" или "на улицу".
- "Сыр" или другие любимые лакомства также мгновенно привлекают внимание
Если собака любит другие вкусности – печенье, арахисовую пасту или специальные снеки – именно их название может стать сигналом. Собаки быстро запоминают слова "еда", "завтрак", "ужин" или даже названия любимых перекусов.
- "Смотри"
Это одна из самых полезных команд в дрессировке. Она помогает переключить внимание животного на хозяина, особенно если после этого пес получает вознаграждение или похвалу.
- Фразы "Папа дома" или "Мама дома"
Эти слова также хорошо знакомы многим собакам. Питомцы часто замечают звуки машины, шаги или привычное время возвращения человека и быстро учатся связывать слова с появлением кого-то важного.
- "Фрисби", "мячик", "апорт", "игрушка"
Для активных собак особое значение имеют слова, связанные с играми. Они ассоциируются с весельем, движением и совместной активностью.
- "Хороший мальчик" или "хорошая девочка"
Эти фразы собаки тоже хорошо узнают. Хоть они и не понимают их так, как люди, животные быстро усваивают: если хозяин говорит это ласковым тоном – дальше произойдет что-то хорошее, например, похвала или угощение.
- "Поехали" или "кататься"
Такие слова могут вызвать разные реакции: для одних собак это обещание приключения и лучшего дня, а для других - сигнал, что впереди может быть неприятный визит к ветеринару.
- Не менее узнаваемым является слово "купаться"
Даже если пес не любит ванну, он обычно мгновенно понимает, что сейчас будет происходить что-то важное, и реагирует соответственно – с восторгом или настороженностью.
В целом же, надо помнить и о том, что собаки иногда проявляют поведение, которое может создавать трудности для владельцев. Они беспричинно лают, грызут вещи, копают землю или прыгают на людей. Эксперт Юлия Татьяненко в комментарии для 24 Канала посоветовала прежде всего искать причины такого поведения, создавать безопасные условия, а при необходимости обращаться к специалистам.