За словами кінологині та тренерки собак Александри Бассетт, собаки цілком здатні запам'ятовувати слова – інколи навіть у великій кількості.

Як собаки можуть реагувати на слова?

Для чотирилапих загалом не менш важливими є інтонація голосу, міміка, жести, поведінка господаря та щоденні звички. Фахівчиня пояснює, що собаки постійно спостерігають за людьми й вчаться помічати закономірності.

Саме тому пес може зрадіти, почувши фразу про прогулянку, або навіть без слів зрозуміти, що господар збирається виходити з дому – за звуком ключів, взуттям, повідцем чи змінами в поведінці. З точки зору поведінкової науки, усе базується на асоціаціях: собаки пов'язують певні слова та дії з приємними або важливими подіями – їжею, прогулянками, грою чи увагою.

Чим емоційно значущіша подія, тим швидше тварина її запам'ятовує. Саме тому під час дресирування особливо важлива послідовність: однакові команди в однаковому контексті допомагають собаці краще засвоювати значення слів.

Перелік слів, на які 100% відреагує ваш пес

"Гуляти"

Загалом, це одна з найсильніших асоціацій для більшості собак, адже прогулянка означає нові запахи, рух, дослідження світу та спілкування. Багато песиків також реагують на слова, пов'язані з цим процесом, наприклад "готовий?", "повідець" або "надвір".

"Сир" або інші улюблені ласощі також миттєво привертають увагу

Якщо собака любить іншу смакоту – печиво, арахісову пасту чи спеціальні снеки – саме їхня назва може стати сигналом. Собаки швидко запам'ятовують слова "їжа", "сніданок", "вечеря" чи навіть назви улюблених перекусів.

"Дивись"

Це одна з найкорисніших команд у дресируванні. Вона допомагає переключити увагу тварини на господаря, особливо якщо після цього пес отримує винагороду чи похвалу.

Фрази "Тато вдома" або "Мама вдома"

Ці слова також добре знайомі багатьом собакам. Улюбленці часто помічають звуки машини, кроки або звичний час повернення людини й швидко вчаться пов'язувати слова з появою когось важливого.

"Фрісбі", "м'ячик", "апорт", "іграшка"

Для активних собак особливе значення мають слова, пов'язані з іграми. Вони асоціюються з веселощами, рухом і спільною активністю.

"Хороший хлопчик" або "хороша дівчинка"

Ці фрази собаки теж добре впізнають. Хоч вони й не розуміють їх так, як люди, тварини швидко засвоюють: якщо господар говорить це лагідним тоном – далі станеться щось хороше, наприклад, похвала чи частування.

"Поїхали" або "кататися"

Такі слова можуть викликати різні реакції: для одних собак це обіцянка пригоди й найкращого дня, а для інших — сигнал, що попереду може бути неприємний візит до ветеринара.

Не менш впізнаваним є слово "купатися"

Навіть якщо пес не любить ванну, він зазвичай миттєво розуміє, що зараз відбуватиметься щось важливе, і реагує відповідно – із захватом або настороженістю.

Загалом же, треба пам'ятати й про те, що собаки інколи проявляють поведінку, яка може створювати труднощі для власників. Вони безпричинно гавкають, гризуть речі, копають землю чи стрибають на людей. Експертка Юлія Татьяненко в коментарі для 24 Каналу порадила передусім шукати причини такої поведінки, створювати безпечні умови, а за потреби звертатися до фахівців.