Так, надмірна активність цих песиків може стати на заваді власникам. Детальніше про це розповів кінолог і біхевіорист Вілл Алертон.

Чому спанієль може не підійти власникам?

Атертон, який має понад 900 тисяч підписників у TikTok і регулярно ділиться порадами для власників собак, пояснює, як правильно підбирати породу відповідно до способу життя людини.

В одному зі своїх найпопулярніших відео він відповів на коментар користувача, який запитав, чому він нібито "не любить спанієлів". Експерт одразу заперечив це твердження, наголосивши, що насправді ставиться до спанієлів із великою повагою та симпатією.

Водночас він уточнив, що проблема не в самій породі, а в її рівні енергійності, через який такі собаки можуть бути складними для утримання у звичайних сімейних умовах, особливо якщо власники не готові до високої активності тварини.

До слова, експерти з American Kennel Club пояснили, що загалом спанієлі – це мисливські собаки. У США їх давно використовують для полювання на польову дичину ще задовго до появи офіційних випробувань і змагань. Сьогодні існує близько десяти визнаних порід спанієлів, які можуть бути ефективними помічниками мисливців.



Ці собаки мають сильний інстинкт: вони активно шукають і вистежують здобич, піднімають її для мисливця, а також добре запам'ятовують місце падіння підбитої дичини й приносять її господарю. Так, не дивно, що їм потрібно багато активності й руху. Тож варто точно подумати двічі перед тим, як заводити собі спанієля.

Проте в будь-якому разі поява цуценяти в домі – це не лише радість, а й відповідальність, тому варто заздалегідь підготувати житло й необхідні речі для догляду та безпеки. Перед приїздом собаки бажано мати:

місце для сну (лежак);

миски для води й їжі;

відповідний віку корм;

повідець і нашийник або шлейку тощо.

Фахівці також радять віддавати перевагу металевим або керамічним мискам, оскільки вони більш практичні та гігієнічні.