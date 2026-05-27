Так, чрезмерная активность этих собак может стать помехой владельцам. Подробнее об этом рассказал кинолог и бихевиорист Уилл Алертон.

Почему спаниель может не подойти владельцам?

Атертон, который имеет более 900 тысяч подписчиков в TikTok и регулярно делится советами для владельцев собак, объясняет, как правильно подбирать породу в соответствии с образом жизни человека.

В одном из своих самых популярных видео он ответил на комментарий пользователя, который спросил, почему он якобы "не любит спаниелей". Эксперт сразу опроверг это утверждение, подчеркнув, что на самом деле относится к спаниелям с большим уважением и симпатией.

В то же время он уточнил, что проблема не в самой породе, а в ее уровне энергичности, из-за которого такие собаки могут быть сложными для содержания в обычных семейных условиях, особенно если владельцы не готовы к высокой активности животного.

К слову, эксперты из American Kennel Club объяснили, что в целом спаниели – это охотничьи собаки. В США их давно используют для охоты на полевую дичь еще задолго до появления официальных испытаний и соревнований. Сегодня существует около десяти признанных пород спаниелей, которые могут быть эффективными помощниками охотников.



Эти собаки обладают сильным инстинктом: они активно ищут и выслеживают добычу, поднимают ее для охотника, а также хорошо запоминают место падения подбитой дичи и приносят ее хозяину. Так, неудивительно, что им нужно много активности и движения. Поэтому стоит точно подумать дважды перед тем, как заводить себе спаниеля.

Однако в любом случае появление щенка в доме – это не только радость, но и ответственность, поэтому стоит заранее подготовить жилье и необходимые вещи для ухода и безопасности. Перед приездом собаки желательно иметь:

место для сна (лежак);

миски для воды и еды;

соответствующий возрасту корм;

поводок и ошейник или шлейку и тому подобное.

Специалисты также советуют отдавать предпочтение металлическим или керамическим мискам, поскольку они более практичны и гигиеничны.