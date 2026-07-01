І треба просто навчитися помічати ці сигнали. Експерти з ParadePets назвали 7 ознак, за якими можна визначити, наскільки сильно вас цінує ваш пес.

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Які собаки показують свою повагу до власника?

Однією з найважливіших таких ознак є м'який, спокійний зоровий контакт. Якщо собака дивиться на людину без напруження, спокійно й розслаблено, це часто означає довіру та емоційний зв'язок. Такий погляд не є викликом чи настороженістю – навпаки, він показує, що тварина почувається в безпеці поруч із людиною.

Ще одна важлива поведінкова ознака – це те, як собака поводиться під час прогулянок. Якщо він періодично озирається на господаря, ніби "перевіряє", де він знаходиться і що робить, це свідчить про те, що людина є для нього орієнтиром. У такому випадку пес не просто гуляє сам по собі, а постійно підтримує контакт і стежить за тим, щоб залишатися поруч.

Також дуже показовою є поведінка, коли собака демонструє вразливі частини тіла, наприклад, лягає та відкриває живіт. У тваринному світі це серйозний жест довіри, адже живіт – одна з найбільш захищених зон. Якщо собака спокійно дозволяє собі таку позу поруч із людиною, це означає, що він відчуває себе в безпеці й повністю довіряє господарю.



Слухняність і готовність виконувати команди – одні з основних ознак поваги до власника з боку собаки / Unsplash

Окремо варто згадати про звичку собаки триматися поруч або навіть "прилипати" до власника, слідувати за ним з кімнати в кімнату або притискатися тілом. Це часто сприймається як своєрідний прояв прихильності та бажання бути поруч, а також як інстинктивне прагнення "контролювати безпеку" свого господаря.

Крім цього, важливим сигналом є слухняність. Багато про що говорить і готовність реагувати на команди. Якщо собака уважно слухає власника і відгукується на його звернення, це свідчить про повагу та встановлений контакт між ними.

Не менш важливою є й загальна розслабленість поведінки: спокійний, вільний рух, відсутність напруження та страху поруч із людиною – усе це ознаки того, що тварина почувається комфортно і довіряє своєму господарю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 8 слів, на які точно відреагує ваш пес. Кінологиня Александра Бассетт пояснила, що чотирилапі доволі непогано запам'ятовують слова, асоціюючи їх з певними подіями й реакціями власника, тож варто не забувати вправлятися з улюбленцем у знанні команд.