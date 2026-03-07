"Брали овчарку, а выросла такса": в сети поделились забавными историями роста питомцев
- Пользователи сети делятся забавными историями о том, как их любимцы выросли совсем не такими, как ожидалось.
- Первое сообщение о неожиданных трансформациях домашних животных в цепочке на Threads собрало более 10 тысяч лайков и сотни комментариев.
Иногда внешность может быть обманчивой. В этом убедились владельцы четвероногих, которые забирали домой милых щенков определенной породы или по крайней мере ожидали определенный размер любимца. Однако пушистики любят делать хозяевам сюрпризы и вырастать несколько иными, чем прогнозировалось в начале.
У Threads активно обсуждают подобные истории. Пользователи рассказывают, что несмотря на неожиданные трансформации четвероногих, их совместная жизнь совсем не лишена радости.
Как любимцы обхитрили своих владельцев и выросли совсем другими, чем ожидалось?
Один из пользователей сети под ником obertynskyialeks поделился собственным опытом покупки четвероногого на OLX. Мужчина думал, что приобрел бельгийскую овчарку. Однако песик думал иначе, хоть щенком он и выглядел довольно серьезным, но стать овчаркой ему не суждено было стать овчаркой.
Каким был пес в детстве, каким он должен был вырасти и кем стал на самом деле: смотрите серию фото
Этот рассказ отозвался многим другим владельцам. Сообщение собрало более 10 тысяч лайков, а также сотни комментариев. Люди взялись делиться и своим опытом воспитания любимцев.
В частности e.papirovska рассказала, что своего пушистика взяла из рук волонтеров, которые убеждали, что собака будет небольшой, всего 7 – 8 килограммов. Впрочем, малыш вырос до 27 килограммов.
История неожиданного роста любимца / Скриншот из сети
Со своей стороны ket.bieliaieva показала свою "овчарку", которая, судя по фото, может легко поместиться в сумочку. Но это не мешает собаке оставаться в стиле и очаровывать всех своим боевым видом.
А пользовательница с ником tochechki.tochechki завела себе метиса той-терьера, который должен был вырасти всего до 5 килограммов. Но судьба решила иначе, собачка стал совсем немножечко больше.
Еще одна подобная история произошла и у пользовательницы buka_nata. Она тоже ожидала, что четвероногий будет небольшой. Во взрослом же возрасте он мастерски занимает собой чуть ли не половину комнаты.
Собака вырос немного большим, чем ожидали / Скриншот из сети
Такие истории стали совсем не единичными. В некоторых случаях, как пишут владельцы, документам хвостатых с указанными породами, не соответствующими действительности удивляются даже ветеринары.
В то же время одна из пользовательниц честно высказалась, что реальность превзошла ожидания. Ее любимцем по плану должен был бы быть шпиц, "но получилось еще лучше!", – написала она.
Пес неожиданно вырос не шпицем, но владелица совсем не расстроилась / Скриншот из сети
Отметим, что подобный случай произошел и у женщины, которая приютила щенка из приюта. Домашняя любимица по имени Сейдж с детства отличалась от других щенков. Ее особые ушки стали изюминкой собачки. А ДНК-тест на породу Сейдж показал довольно неожиданные результаты.
