Играют в аппорт и гуляют на поводке: какие породы кошек ведут себя как собаки

Большинство любителей животных считают, что главное различие между кошками и собаками заключается в их характере. Собак обычно воспринимают как открытых, ласковых и общительных компаньонов, тогда как кошкам часто приписывают независимость, сдержанность и даже некоторую отстраненность.

Этот стереотип существует уже много лет и не исчезает даже несмотря на многочисленные видео в соцсетях, где кошки демонстрируют заметную привязанность к людям, охотно общаются и ведут себя не менее дружелюбно, чем собаки. Список кошек с явно собачьими привычками составили эксперты из Parade Pets.

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Какие породы кошек напоминают собак?

Некоторые породы настолько общительны и ориентированы на человека, что их нередко называют "котами-щенками". Такие животные часто ведут себя совсем не так, как ожидают от типичного кота.

Специалист по поведению животных, ветеринарный техник и менеджер по коммуникациям страховой компании Embrace Pet Insurance Эмбер Баттайгер объясняет, что отдельные породы имеют склонность к поведению, более характерному для собак.

Такие кошки могут постоянно следовать за хозяином по квартире, встречать его у двери после возвращения домой, приносить игрушки, активно "разговаривать", легко обучаться новым навыкам и даже спокойно ходить на поводке.

Важно! Специалисты отмечают, что большинству кошек не требуется выгул на поводке, ведь это может вызывать стресс и риски. Хотя некоторых животных можно постепенно приучить к шлейке с раннего возраста, владельцам важно внимательно следить за их самочувствием и реакциями во время таких прогулок.

Однако эксперт подчеркивает, что ни одна порода не гарантирует определенный характер. Как и среди собак, каждое животное имеет свой темперамент, поэтому даже представители одной породы могут существенно отличаться по поведению.

Среди пород, которые чаще всего называют наиболее "собачьими" по характеру, Амбер Баттайгер выделяет:

Абиссинскую кошку;

Турецкий ван;

Мэйн-кун;

Бурманскую кошку;

Девон-рекс.

Эти породы известны высокой активностью, любознательностью и потребностью в постоянном контакте с человеком. Они часто стремятся быть в центре внимания и активно участвуют во всех домашних делах.

Однако будущим владельцам стоит учитывать, что вместе с дружелюбием приходят и дополнительные обязанности. Такие кошки требуют значительно больше внимания, физической активности и умственной нагрузки, чем многие другие породы.

Если их потребности остаются неудовлетворенными, животные могут начать скучать, громко требовать внимания, портить вещи или демонстрировать нежелательное поведение.

По словам эксперта, "кошки-щенки" нуждаются не только в лежанке, когтеточке и миске с кормом. Для комфортной жизни им необходимы интерактивные игрушки, кормушки-головоломки, возможности для лазания, регулярные игры, обучение и постоянное общение с хозяином.

Особую роль играет ментальная стимуляция. Если активный кот не имеет возможности реализовать свои природные инстинкты, он может начать царапать мебель, грызть вещи или проявлять другие разрушительные привычки.

Именно поэтому интерактивные игры и задания помогают направить его энергию в безопасное русло. Также владельцев часто интересует вопрос, можно ли оставлять таких кошек одних дома.

Некоторые кошки ведут себя как собаки: смотрите их фото

По словам Баттайгер, все зависит от конкретного животного, но многие представители этих пород значительно хуже переносят одиночество, чем традиционные "независимые" кошки.

Они лучше чувствуют себя при наличии регулярного общения, интересных занятий или даже другого домашнего питомца. Эксперт отмечает, что многие люди заводят кошек, рассчитывая на менее прихотливого компаньона, чем собака.

Однако некоторые из этих пород могут требовать почти столько же внимания и вовлеченности. По ее словам, такие кошки больше похожи на маленьких, очень общительных соседей по квартире со своими предпочтениями, характером и потребностями.

В то же время специалистка подчеркивает, что не только породистые животные могут иметь подобный характер. В приютах и среди беспородных кошек также часто встречаются чрезвычайно социальные и ориентированные на человека питомцы. Поэтому тем, кто ищет ласкового и активного кота, советуют сообщать сотрудникам приютов о желаемых чертах характера будущего питомца.

В заключение Амбер Баттайгер подчеркивает: порода может влиять на определенные поведенческие особенности, однако решающее значение все же имеет индивидуальный темперамент животного.

Именно поэтому перед тем, как забрать кота домой, стоит пообщаться с ним, понаблюдать за его поведением и убедиться, что его характер соответствует вашему образу жизни и ожиданиям.

Еще одним интересным и необычным видом кошек являются кошки с черепаховой окраской, которые известны необычным сочетанием цветов своей шерсти, обусловленным редкой генетической особенностью.

В разных культурах мира им издавна приписывали особые свойства – от удачи и благополучия до защиты от несчастий. В частности, в Японии таких кошек брали на корабли в качестве оберегов от штормов и злых духов, а в кельтских и ирландских традициях они считались символом достатка и благополучия в доме.