Они сломали систему: какие породы собак не умеют лаять

Едва ли не самой привычной ассоциацией с четвероногими питомцами является лай. Мы почти всегда слышим от собак именно такие проявления характера и коммуникации. Однако далеко не все песики могут лаять.

Они просто не издают подобных звуков, а общаются совсем по-другому. Об этом пишет Martha Stewart.

Какие породы собак не умеют лаять?

Некоторые породы собак от природы менее склонны к лаю, что делает их идеальными для жизни в квартирах, или районах со строгими правилами по шуму. Хотя любой пес может научиться контролировать лай благодаря воспитанию, темперамент породы имеет большое значение.

Правильная социализация, позитивная тренировка, достаточная физическая и умственная активность помогают уменьшить излишнюю "болтливость". Интересно, что среди самых тихих часто оказываются крупные собаки, например, сенбернары. Они могут подавать голос, но обычно не делают этого без надобности.

Вот породы, которые известны сдержанностью:

Акита

Эта японская порода собак спокойная, преданная и сдержанная, хотя требует раннего воспитания. У ТСН отмечают, что она подает голос только при необходимости, например, чтобы предупредить об опасности. В основном эти большие и уравновешенные собаки "общаются" взглядом и поведением, избегая лишнего шума.



Акиты считаются одними из самых тихих пород собак / Unsplash

Басенджи

Из-за особого строения гортани эти собаки не лают в привычном понимании, а вместо этого издают необычные звуки, похожие на сочетание мурлыканья и завывания. Они сообразительные, активные и самостоятельные, а их молчаливость – это естественная черта, что делает их комфортными для жизни в тишине.



Басенджи лают очень редко / Unsplash

Чау-чау

Несмотря на эффектную "львиную" внешность, чау-чау также отличаются спокойствием и независимостью. Они редко лают и не поднимают шум без причины, предпочитая уравновешенную и тихую манеру поведения.



Чау-чау несмотря на свою внешность преимущественно остаются спокойными / Unsplash

В перечень "молчаливых" четвероногих специалисты относят также такие породы:

бернский зенненхунд – большой, но дружелюбный, который скорее держится в стороне, чем лает;

большой, но дружелюбный, который скорее держится в стороне, чем лает; английский бульдог – спокойный, домашний компаньон, не склонный к лаю;

спокойный, домашний компаньон, не склонный к лаю; ньюфаундленд – известен чрезвычайно мягким характером и очень тихий;

известен чрезвычайно мягким характером и очень тихий; салуки – независимый охотничий пес, который редко лает;

независимый охотничий пес, который редко лает; сенбернар – терпеливый и уравновешенный, подает голос только при необходимости;

терпеливый и уравновешенный, подает голос только при необходимости; виппет – быстрый на пробежке, но спокойный и тихий дома.

Породы собак, для которых не присущ лай: смотрите фото Unsplash

Важно помнить, что ни одна порода не является абсолютно бесшумной. Однако эти собаки обычно не лают без причины и могут стать прекрасными компаньонами для тех, кто ценит тишину.

К тому же в Whole Dog Journal отмечают, что если вы никогда не слышали лая вашего четвероногого, это не обязательно свидетельствует о проблеме – чаще всего такое связано с особенностями характера, наследственностью и условиями, в которых живет собака.

