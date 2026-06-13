Котенок преодолел более 150 километров под капотом машины: невероятная история спасения

В США спасли маленького котенка, который случайно преодолел путь длиной более 160 километров. Котик спрятался в решетке радиатора автомобиля.

Эту историю рассказали на CBS News.

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Что известно о котенке под капотом автомобиля и его спасении?

Полиция городка Кеннеди-Тауншип в штате Пенсильвания сообщила,, что получила необычный вызов: житель района обнаружил котенка,, застрявшего в передней части его автомобиля. По предварительным данным, животное залезло под машину во время остановки водителя в городке Бризвуд, после чего незаметно проехало весь путь до его дома.

Как рассказал начальник местной полиции Энтони Бруни, во время остановки несколько человек обратили внимание водителя на котенка, который забежал под автомобиль. Мужчина осмотрел транспортное средство, но нигде не смог найти животное и предположил, что оно просто убежало.

Водитель возвращался из Мэриленда и сделал короткую остановку в Бризвуде, чтобы перекусить. После этого он без приключений доехал до дома, а уже на следующий день услышал жалобное мяуканье, доносившееся из его автомобиля.

На место прибыли спасатели,, которые обнаружили маленького пассажира. Несмотря на пережитое приключение и испуг,, котенок не пострадал и находился в хорошем состоянии. Сейчас животное временно приютила соседка водителя. По словам полиции,, женщина будет ухаживать за котенком до тех пор,, пока не решится вопрос о его дальнейшей судьбе –, возможно,, она оставит его себе или найдет для него новую семью.

А пока что пушистый путешественник уже получил имя – Бризи, в честь городка Бризвуд, где и началось его неожиданное путешествие.

Напомним, что ранее мы уже рассказывали подобную историю, которая произошла в Украине и вызвала резонанс в сети. После мытья автомобиля женщина заметила маленького котенка, который залез под машину. Супруги пытались его достать, но малыш постоянно прятался и не поддавался на уговоры даже после попыток выманить его едой.

Впоследствии выяснилось, что котенок спрятался возле колеса. Чтобы безопасно его освободить, мужчине пришлось снять колесо. Напуганного пушистика забрали домой. Он сначала прятался, но быстро освоился и стал игривым и ласковым.