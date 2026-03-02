Международный день спасения кошек: 4 трогательные истории мурчиков, которые нашли свой настоящий дом

Ежегодно во второй день марта во всем мире отмечают Международный день спасения кошек. Основанный группой зоозащитных организаций, этот праздник призван поощрить людей брать животных из приютов, а не покупать. Ведь решение приютить пушистика на самом деле спасает им жизнь и дарит шанс на счастье.

Хотя порой трудно решиться взять на себя ответственность за приют и воспитание брошенного хвостика, происходят случаи, когда такой шаг делает лучше жизнь как котика, так и его новых хозяев. 24 Канал собрал 4 проникновенные истории спасенных мурчиков, которые стали неотъемлемыми частицами в семьях своих владельцев.

Что известно о котике Кексе и его страсть к воде?

Первый герой нашего рассказа – кот со сладким именем Кекс, который частенько любит ходить вслед за своей хозяйкой и контролировать ее действия. Госпожа Дарья рассказала, что на самом деле довольно давно мечтала о четвероногом любимце дома. Она вместе со своей мамой всю жизнь спасают животных и поддерживают приюты.

Мурчик по имени Кекс: смотрите фото из архива его владелицы

Поэтому девушка всегда знала, что для себя будет выбирать котенка именно из приюта или с улицы. Однажды прямо-таки на просторах инстаграма Дарья увидела видео на странице зоомагазина о подброшенных котятах. Тогда четверо котят подбросили под зоомагазин, а его владелица спасла их и оставила на передержку.

В тот момент и пришла в голову идея приютить одного из мурчиков. Поэтому, как рассказала Дарья, она заблаговременно подготовила котику новую, пушистую лежаночку и много игрушек.



Первый день Кекса в новом доме / Фото из архива владелицы Дарьи, предоставлено 24 Каналу

На новом месте котик освоился довольно быстро. В то же время девушка честно поделилась, что трудности были в его коммуникации с цветами. Ведь пушистик очень уж интересуется растениями.

Животные всегда приносят радость и тепло в доме, хоть и иногда делают вред. Они становятся членами семьи,

– высказалась Дарья.

А еще Кекс, как ни странно, обожает воду и нередко занимает ванну, желая полежать в умывальнике. Его внимание, как рассказала владелица, привлекают и ватные палочки.

Страсть Кекса – вода и умывальник: смотрите милые фото из архива его хозяйки

Как "рыжий хулиган" Марс принес счастье в жизнь владелицы?

Нередко люди долго живут с мечтой подарить дом четвероногому любимцу, тем самым принеся в дом добро и радость. Так произошло и в жизни госпожи Алины, которая неоднократно задумывалась о рыжем котике и хотела осчастливить пушистика именно из приюта, поэтому так и начались ее поиски. Однажды сообщение от коллеги о найденном котике, который ищет новый дом, перевернуло поиски с ног на голову.

Его выбросили возле элитного яхт-клуба в Киеве, где он спал в песке под кустами, они его не сразу там заметили, какое-то время он там выживал,

– рассказала Алина.



Первые недели Марса в новом доме / Фото из личного архива владелицы Алины, предоставлено 24 Каналу

В тот же день девушка поехала за котиком, передала его на осмотр к ветеринару и так началась их совместная жизнь. Алина поделилась, что пока Марс был меньше, он не был тактильным, однако недавно мурчик пересмотрел свое отношение к ласкам от владелицы и теперь уже по вечерам никуда из рук уходить не желает.

Он очень умный кот, талантливый манипулятор, очень любит играть, играть в прятки и догонялки, каждый вечер встречает у дверей и приветствует, даже не представляла что коты так умеют. Очень повезло с ним, чистюля, искатель приключений,

– описала своего любимца Алина.

Рыжий котик Марс стал частью семьи: смотрите трогательные фото его хозяйки

Что известно о котике Пикселе и его любимой песне?

К сожалению, пребывание четвероногих в приюте может длиться довольно долго. Некоторые из мурчиков может месяцами, если не дольше, ждать свою новую семью. Именно так произошло с еще одним героем нашего рассказа – котиком Пикселем.

Его хозяйка, госпожа Мила, рассказала, что до появления нового мурлыки в ее семье 13 лет жил другой кот. Однако когда его не стало, она вместе с мужем впервые почувствовала, насколько изменилось их общее пространство.

Дом остался тем же, а наша жизнь – нет. Если честно, она стала менее объемной, менее живой, будто из нее убрали счастье, а взамен оставили только войну,

– поделилась Мила.

Женщина сразу для себя решила взять мурчика именно из приюта, чтобы наконец кто-то из них перестал ждать и поехал домой. Так, листая ленту в инстаграме, Мила увидела сообщение о котике, на которого в течение 6 месяцев никто так и не обратил внимание.

О своих тогдашних впечатлениях женщина рассказала так: "Я посмотрела на него. Обычный. Настолько, что, возможно, люди и не замечали его, ища инстаграмных красавцев. Грустные испуганные глаза. 6 месяцев никому ненужный. Дзи-и-и-инь. И мы сделали тот звонок".

Котик Пиксель стал утешением для семьи Милы: смотрите милые фото из ее архива

В то же время Мила поделилась и трудностями в освоении и воспитании Пикселя. Она честно ответила, что первые недели были тяжелые, как для мурлыки, так и для его хозяев. Четвероногий пугался каждого звука, не ел, три дня не ходил в туалет. Женщина сделала коту тайник, и, как призналась Мила, Пиксель успокаивался только тогда, когда ее рука была возле него в том тайнике. Поэтому первые ночи женщина положила подушку и спала возле котика, держа руку рядом.

Она добавила, что от лекарств, мочи и долгого пребывания в приюте пушистик имел неприятный запах. Однако несмотря на это, хозяева не рисковали купать его, потому что понимали, что это еще один стресс.

"Был момент, за который мне до сих пор стыдно. На 5 день я отчаялась: а вдруг мы ошиблись? Мы впервые берем из приюта, и у нас ничего не получается. Он нас боится, а мы, кажется, делаем все не так. Я впервые допустила мысль, что возможно его следует вернуть обратно и не мучить (нам говорили о такой возможности)", – рассказала Мила.

Именно тот момент стал переломным и для семьи, и для самого Пикселя. После четкого решения таки оставить пушистика в семье и уверенности, что удастся справиться со всеми трудностями, котик и сам почувствовал изменения.

Женщина отметила, что он "будто услышал разговор" и в тот же день пошел есть, сходил в туалет и начал обход территории. После этого знакомство с мурчиком проходило в совершенно другом тоне.

Через некоторое время, как рассказала Мила, для Пикселя сделали специальную лесенку с первого этажа, приобрели ему поводок и, конечно же, позаботились обо всех прививках. Уже 2 года котик гуляет по набережной на поводке, обожает лазить по деревьям и гоняться за птичками и лягушками возле Днепра, а также уже имел возможность познакомиться с белкой и черепахой.

Пиксель – искусный верхолаз: смотрите видео из архива его владелицы

У него уже есть знакомые рыбаки, у которых он выпрашивает рыбу. Он заставляет прохожих отвлечься от грустных мыслей и улыбнуться. И кажется, он живет свою лучшую кошачью жизнь,

– рассказала владелица Пикселя.

В то же время она добавила, что их семейная жизнь с мужем тоже в корне изменилась с появлением мурлыки. Мила поет ему песни и делает массажи, а по всей квартире для котика смастерили полочки, чтобы ему было где лазить.

Вспоминая историю освоения Пикселя, женщина откровенно призналась, что на самом деле это не они спасли его из приюта, а кот спас их. "Вокруг война и взрывы, а дома есть кто-то, кто мурлычет, греется, смешит, лезет на руки и напоминает – жизнь продолжается", – рассказала она.

Мила поделилась также чувственной историей, которая тянется еще с момента того звонка в приют, после месяцев ожидания Пикселем новой семьи.

"Знаете, какая любимая песня, которую я ему пою?

"Ни одного звоночка,

ни одного звоночка,

ни одного колокольчика по коту.

Но все же колокольчик, но все же колокольчик,

но все же колокольчик... один был", – написала женщина.

Как спасенные котики Чивас и Кнопа стали звездами сети?

Заключительная история порадует вас сразу двумя милыми мурчиками, которых спасли, забрав прямо с помойки. Их хозяйка, пани Лилия, призналась, что имеет дома всего 4 котиков, все ее любимцы – подобраны с улицы.

Я много раз спасала животных, это часть моей жизни,

– поделилась она.

Очередной случай со спасением пушистиков произошел в октябре. Тогда Львов обстреливали российские ракеты и "Шахеды", вспоминает девушка. И в то время парень Лилии вышел с ней на видеосвязь, чтобы показать двух мурчиков, найденных возле помойки.

О тех событиях девушка рассказала с трепетом: "Они были совсем маленькие, лежали в грязи, мокрые, грязные, плакали. Было непонятно, сколько им – глаза то открыты, то нет. Один был очень тихий, и я боялась, что он может не выжить. Когда я увидела их на видео, расплакалась. Он спросил: "Что делать?", я сказала: "Забирай домой".

Из-за обстрелов тогда дорога была изнурительной и долгой, Лилия переживала за то, выдержат ли котята путешествие. К тому же на записанном заранее видео один из котиков выглядел очень слабым и молчаливым – именно это пугало девушку.

Спасенные Чивас и Кнопа: смотрите трогательные кадры из архива владелицы

Когда же мурчики попали домой, настало время борьбы за их жизнь. Малыши были грязные, слабые и нуждались в кормящей кошке или хотя бы специальном молоке. Лилия рассказала, что тогда написала сообщение для Threads, это, по ее словам был крик о помощи и возможность найти хотя бы какую-то помощь.

Девушка призналась, что первые дни были на самом деле сложные. Котят надо было кормить каждые три часа еще и сразу двух, ведь пока один ел, второй – сильно плакал, поэтому это было физически изнурительно. К этому добавились еще и проблемы с туалетом у малышей, Лилия делала пушистикам массажи, неоднократно обращалась и в ветеринарную клинику.

Воспоминания о проблемных моментах в воспитании малышей прервались упоминаниями о долгом процессе выбора имен для котят. Девушка, впрочем, остановилась на имени Кнопа для кошечки, ведь она была крошечная. Парень же назвал котика Чивасом – "как элитное виски, чтобы он вырос крепким и характерным".

Трудности были, но они приносили радость. Наблюдать, как эти малыши растут, как становятся смешными, игривыми, живыми – это невероятное ощущение,

– призналась Лилия.

А дальше четвероногие стали настоящими звездочками в сети. Посты с котиками собирают бесчисленное количество восторженных реакций в Threads. Некоторые откликнулись, чтобы забрать котиков, когда те подрастут, однако девушка уже привыкла к любимцам и решила оставить их в собственной семье. По крайней мере на ближайшее время.

Будни вместе с Чивасом и Кнопой: смотрите видео их хозяйки

Вместе с ними Лилия заботится о еще 2 старших котах, которые сначала даже устроили бойкот, потому что не хотели принимать Кнопу и Чиваса.

Котик вырос спокойным, рассудительным, а кошечка – наоборот: импульсивная, эмоциональная и иногда даже истеричная, однако очень ласковая. "Они вместе переворачивают дом, висят на шторах, играют с лампами – дети, одним словом", – призналась владелица.

Она рассказала и о том, как все вместе они путешествуют на машине. Такие путешествия за город уже стали привычкой, котики спокойно переносят поездки, исследуют новые места, и для них это тоже маленькие приключения.

Я не знаю, что будет дальше. Но я счастлива, что они у меня есть. Счастлива, что тогда не прошла мимо. Потому что иногда одно решение – "я заберу" – меняет жизнь. И не только их, но и мою,

– резюмировала Лилия.

Котики в семье Лилии: смотрите милое видео

