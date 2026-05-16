16 мая, 06:20
Агрессивных пород не существует, а теория доминантности не работает: эксперт развенчала мифы о собаках

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Юлия Татьяненко рассказала о поведении собак, в частности о махании хвостом, чувство вины и "теорию доминирования".
  • Эксперт объясняет важность положительного подкрепления в воспитании, отрицая связь между агрессивностью и породой, а также рассказывает о способности взрослых собак к обучению.

16 мая в мире отмечают Международный день собак. Праздник четвероногих ежегодно в целом приходится на третью субботу мая – он призван привлечь внимание к проблемам жестокого обращения с животными, а также напомнить о важной роли собак в жизни людей. Вместе с тем не мешало бы разобраться с распространенными мифами о наших хвостиках, которые до сих пор живут в сознании многих владельцев.

Развенчать стереотипы о поведении и воспитании собак специально для 24 Канала согласилась Юлия Татьяненко, авторка подкаста "С собакой можно".

Что известно о Дне собак?

Инициатором создания этого праздника в 2016 году стал фонд The Vanderpump Dog Foundation. Его основатели, Лиза Вандерпамп и Кен Тодд, начали международную кампанию после того, как узнали о жестоком обращении с собаками во время фестиваля в китайском городе Юлин.

Кампания "Stop Yulin Forever" помогла привлечь внимание мирового сообщества к проблеме защиты прав животных.

Фонд и в дальнейшем поддерживает инициативы, направленные на борьбу с насилием над животными и популяризацию гуманного отношения к ним. Всемирный день собак также напоминает, что песики – это не просто домашние любимцы – они становятся нашими верными друзьями, которые заслуживают заботу, защиту и уважение.

Какие самые популярные мифы, связаны с песиками?

  • Если собака машет хвостом – он обязательно счастлив

Специалист четко убеждает, что это – миф. Она утверждает, что махание хвостом – это скорее способ коммуникации, который очень зависит от контекста, положения тела и скорости движения. Поэтому смотреть надо не только на хвост, а на "целую картину", потому что именно тогда можно понять, что реально чувствует животное.

В общем хвост сам по себе – это лишь один "сигнал", махание им – типичное проявление эмоционального возбуждения. По словам Юлии, учитывать следует следующее:

  • осанка;
  • мимика;
  • уши;
  • другие движения;
  • контекст ситуации.

Когда это действительно о радости? Тогда, когда тело расслаблено, хвост "мягкий" и широко двигается, морда спокойная, а уши не напряжены.

А когда это не о счастье? Вероятно, собака чувствует возбуждение или стресс, если тело напряжено, а хвост движется быстро и жестко. Если хвост высоко поднят и будто "деревянный" – это может свидетельствовать о напряжении. А фиксированный взгляд и хвост, буквально "вибрирующий", могут быть предупреждением о конфликте.

В этом контексте Юлия также упомянула и о купировании ушей и хвостов у собак.

Это не эстетика или потребность, а абсолютное бессмысленное вмешательство, которое имеет важные проблемы с точки зрения благополучия животных,
– подчеркнула она.

Эксперт добавила, что уши и хвост – важные инструменты коммуникации, через которые собака показывает страх, дружелюбие, напряжение или предупреждение. Когда их купируют, другим собакам и людям значительно сложнее "читать" сигналы, а это повышает риск недоразумений и конфликтов.


Собаки "общаются" с помощью хвостов / Фото Unsplash

"Это я почувствовала и на собственном опыте, когда моя собака хаски встретилась с доберманом, который имел купированные уши и хвост. Считать сигналы тела, а значит, и намерения собаки, было крайне сложно. Мы подошли к нему с разрешения владельца, который заверил, что все в порядке. Когда мы приблизились и собаки начали нюхаться, доберман начал рычать, лаять и делать выпады, то есть отгонять нас. Если бы у него не были отрезаны уши и хвост, я бы считала язык тела и не подпустила свою собаку. Так все бы избежали конфронтации", – поделилась специалист воспоминаниями.

К слову, в Украине купирование ушей и хвостов у собак без медицинских причин запрещено законом. За такие действия предусмотрен штраф, а также возможна конфискация животного. Кроме того, с 2025 года собаки с купированными ушами или хвостами не допускаются к участию в международных кинологических мероприятиях.

  • Четвероногим нельзя на кровать хозяев, потому что владелец потеряет свой авторитет

Юлия объяснила, что это тоже миф, который происходит из устаревшей "теории доминирования". Такой подход давно опровергнут, но именно он в свое время оправдывал жесткие методы воспитания: рывки, наказания, запугивания и психологическое давление.

Проблема в том, говорит специалист, что это только повышает стресс, ухудшает поведение, разрушает доверие и может даже усиливать агрессию. Современная ветеринарная поведенческая наука смотрит на собак совсем иначе: поведение – это не борьба за "статус", а результат эмоций, опыта, обучения, потребностей и среды.

Поэтому сейчас акцент делают на положительном подкреплении, понимании эмоций животного и работе с причиной поведения.

Нет доказательств, что разрешение спать на кровати делает собаку "доминантной", заставляет ее "захватить лидерство" или разрушает авторитет человека,
– подчеркнула девушка.

Если же собака рычит или охраняет кровать – это не о "лидерстве", а о стрессе, неуверенность, ресурсную охрану или дискомфорт. И это уже вопрос поведения, с которым надо работать гуманными методами.


Собакам на самом деле можно на кровать / Фото Unsplash

"Лично я обожаю, когда моя собака приходит на кровать или диван. Для меня это о связи, любовь и общее пространство. Когда Дюна сопит рядом, я реально меньше тревожусь и лучше отдыхаю", – призналась девушка.

  • Старого пса нельзя научить командам

На самом деле мозг собак сохраняет способность к обучению в течение всей жизни – это называется нейропластичностью. Поэтому взрослые и старшие собаки вполне могут изучать команды, бытовые навыки и даже сложные трюки.

Да, у старших собак может быть более медленный темп обучения, меньше выносливости или проблемы со здоровьем. Но это не значит, что они "не способны" учиться. Более того – взрослых собак часто даже легче обучать, потому что они спокойнее и лучше концентрируются.

Главное – адаптировать подход к обучению: короткие занятия, положительное подкрепление, комфортный темп, мотивация через еду/игрушки/социальное взаимодействие, учет здоровья собаки, ее темперамента, потребностей и характера,
– объяснила Юлия.

Она также уточнила, что миф возник потому, что менять старые привычки действительно сложнее, чем формировать новые у щенка. Но сложнее не равно невозможному. "И что важно: взрослые собаки так же привязываются, любят и формируют глубокую связь с человеком. Это миф, что "настоящий контакт возможен только если взять щенка", – добавила девушка.

  • Агрессивность собаки зависит от породы

В этом контексте эксперт отметила, что этот миф очень вредит. Она подчеркнула, что в целом не существует "гена агрессии" или "агрессивных пород". Генетика может влиять на темперамент, чувствительность или уровень возбудимости, но агрессивное поведение формируется через опыт, социализацию, условия жизни, стресс, здоровье и методы воспитания.

Агрессивных пород собак не существует / Фото Unsplash

Внутри одной породы собаки могут быть совершенно разными по характеру. А термин "бойцовская порода" – это вообще не официальная классификация, а скорее исторический и медийный ярлык. Например:

  • American Staffordshire Terrier – группа терьеров. В классификации FCI – 3 группа: терьеры;
  • Bull Terrier – также терьер, 3-я группа FCI.
  • Cane Corso – это уже совсем другая категория – молосы. FCI 2-я группа: пинчеры, шнауцеры, молосоядные собаки и швейцарские пастушьи собаки.

Ярлык "бойцовские", по словам Юлии, живет через историю, резонансные случаи и желание людей найти простое объяснение сложному поведению.

Кстати, подробнее об этом вы сможете узнать, послушав эпизод об агрессии в подкасте "С собакой можно" вместе с ученым Лизой Варжанской.

  • Пушистые любимцы чувствуют вину, когда делают что-то плохое

Когда кажется, что собака "виновата" после лужи дома или испорченных вещей, она реагирует не на сам поступок, а на изменение вашего голоса, мимики или напряжения. "Вина" в человеческом понимании – очень сложная эмоция, которая связана с абстрактным мышлением.

Юлия объяснила, что собаки не анализируют ситуацию в стиле: "Полчаса назад я украл пиццу, поэтому человек сейчас злится". Для собаки это выглядит скорее так: "Я ждал человека, он пришел, но почему-то сердится – надо его успокоить".


Чувство вины у собак – это скорее человеческая интерпретация их поведения / Фото Unsplash

То же "виноватое лицо" – опущенные уши, взгляд в сторону, "китовый глаз", опущенные уши, отведенный взгляд, сгорбленная поза, тело прижато к полу, опущенный хвост – это сигналы стресса и примирения, а не осознание вины.

Поэтому когда для нашего человеческого восприятия собака "выглядит виноватой", чаще всего она просто пытается просто нас успокоить и снизить напряжение,
– рассказала специалист.

Поэтому очень важно не ругать собаку за вред дома, а создавать условия, где шансов на ошибку будет минимум. Если знаете, что собака может что-то сгрызть – уберите это. Если ест со стола – спрячьте продукты. И помните: решение всегда можно найти. А если кажется, что вы в тупике – не бойтесь обращаться к гуманным специалистам по поведению собак.

Интересно! Юлия посоветовала ознакомиться с книгой Тюрид Ругос "Диалог с собаками: сигналы примирения", благодаря которой можно узнать о языке тела четвероногих. А больше о популярных мифах, связанные с четвероногими, вы можете послушать в подкасте "С собакой можно".