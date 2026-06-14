Вместо няни: как работают питомники для собак под Киевом и сколько это стоит

Многие владельцы собак сталкиваются с проблемой, когда нужно уехать в командировку, в отпуск или просто оставить питомца на время работы. Именно поэтому в Украине все большую популярность приобретают питомники и гостиницы для собак, где животные могут находиться под присмотром специалистов.

Такие заведения предлагают не только временное пребывание,, но и прогулки,, игры,, социализацию и даже дрессировку. 24 Канал собрал некоторые из них.

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Где есть садики для собак и сколько это стоит?

В Украине уже работают десятки заведений,, которые можно назвать аналогами детских садов для собак. Больше всего таких сервисов сосредоточено в Киеве,, Львове,, Днепре и Одессе.

Обычно они работают в двух форматах: дневной садик, когда собаку оставляют на несколько часов или на день, и отель для животных, где питомец может жить во время отпуска хозяев. Большинство заведений обеспечивают выгул, кормление по графику, игры, постоянный надзор персонала и регулярную связь с владельцем.

Подобные услуги особенно полезны для активных собак,, которые тяжело переносят одиночество или нуждаются в дополнительной социализации.

Одним из популярных вариантов является Dog Hotel, который работает в Киеве более 30 лет. Здесь собаки находятся под круглосуточным присмотром персонала и ветеринаров. В заведении подчеркивают, что животные живут в максимально приближенных к домашним условиях. Пребывание стоит от 750 до 850 гривен в сутки.

Стоит отметить, что здесь можно оставлять и кошек.

Питомцы в отеле для животных / Фото Dog Hotel

Также в столице работает Dog City – многофункциональный центр для животных с услугами дневного пребывания, дрессировки, груминга и гостиницы для собак.

В среднем пребывание в отеле стоит 1200 гривен в сутки. Однако, если приобрести несколько дней подряд, то для владельцев животных действуют скидки.

Как выбрать хороший питомник и гостиницу для собак?

Прежде чем оставить собаку в отеле или питомнике, владельцам стоит внимательно проверить условия содержания животных. Специалисты American Kennel Club рекомендуют лично посетить заведение еще до бронирования и убедиться, что персонал не скрывает помещения, где находятся собаки.

Стоит обратить внимание на чистоту вольеров, наличие просторных зон для выгула и отношение сотрудников к животным. Также важно узнать, сколько времени собаки проводят на прогулках, имеют ли они доступ к играм и социализации с другими питомцами.

Одним из главных критериев безопасности является ветеринарный контроль. В качественных отелях для собак обязательно проверяют наличие актуальных прививок от бешенства, парвовируса, чумки и других опасных заболеваний.

Кинологи также рекомендуют поинтересоваться, как персонал действует в случае травмирования или внезапного ухудшения самочувствия животного. Владелец должен заранее знать, есть ли у заведения контакты ветеринаров и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.

Еще один важный показатель – возможность адаптационного пребывания. Специалисты советуют оставить собаку в отеле на одну ночь или несколько часов перед длительной поездкой, чтобы оценить реакцию животного на новую среду.

Во время визита стоит обратить внимание и на других собак в заведении. Если животные выглядят спокойными, ухоженными и активными, это может свидетельствовать о надлежащих условиях содержания. Также хороший отель не должен отказывать клиентам в осмотре территории. Наоборот, ответственные заведения охотно показывают места для сна, выгула, кормления и знакомят владельцев с персоналом.

Полезно узнать,, присылает ли заведение фото или видеоотчеты во время пребывания собаки. Для многих владельцев это позволяет чувствовать себя спокойнее во время отпуска или командировки.