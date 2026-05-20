На его счету – 4 спасенных человека: пес Чико из ГСЧС забывает обо всем, как только видит экипировку

Четвероногие активно приобщаются к службе и спасению людей и эффективно выполняют поставленные перед ними задачи. Собаки, в частности, играют важную роль в поисковых операциях и часто делают невозможное, когда надежда начинает угасать.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представители Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины рассказали об обязанностях пса Чико на службе и особенностях его характера.

Актуально Нужно ли платить налог на кошек и собак в Украине в 2026 году

Чем особенный Чико?

Начальница поисково-спасательного кинологического отделения Алина Кукуруза отметила, что полное имя Чико по документам – Chico vom Turul Hawk. Это немецкая овчарка редкого полностью черного окраса, которая сейчас служит вместе с кинологами Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины.

Чико сейчас 5 лет, и хотя за его плечами уже есть успешные поисково-спасательные операции, служба для него началась только в 2023 году.

Пес половину своей жизни – на службе: смотрите фото Чико, предоставленные 24 Каналу в ГСЧС

Алина Кукуруза отметила, что когда Чико попал в подразделение, специальной подготовки он не имел. Все навыки, которые он имеет сегодня, – результат ежедневной совместной работы, тренировок и длительного обучения с кинологами.

Шаг за шагом – от базовых навыков до серьезных поисковых задач – он стал собакой, который сегодня уверенно работает во время реальных выездов,

– рассказали в ГСЧС.

На сегодня Чико уже неоднократно привлекался к поисковым операциям и имеет успешные результаты – на его счету четыре спасенных человека.

Один из последних случаев произошел в селе Нагуевичи Дрогобычского района на Львовщине, где после девяти суток неизвестности именно Чико помог вывести спасателей к женщине, которая нуждалась в помощи.

"При обследовании местности служебный пес Чико взял след и вывел спасателей за пределы населенного пункта. Женщину обнаружили посреди поля без сознания. Спасатели оперативно вызвали медиков экстренной помощи", – написали 13 мая на странице центра быстрого реагирования.

Чико работает в ГСЧС и помогает людям: смотрите видео

В повседневной жизни он активный, контактный и очень любит работать с людьми. Но как только видит рабочую экипировку – полностью переключается на задание. В этот момент для него существует только поиск и работа до результата.

Как работают кинологи и их собаки в ГСЧС?

Сегодня кинологическая служба Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" работает по нескольким направлениям:

поиск людей в естественной среде;

поиск пострадавших под завалами техногенного характера;

поиск по запаховому следу в населенных пунктах;

поиск тел и останков погибших.

Всего в службе работают кинологи вместе с более чем 10 служебными собаками, каждая из которых имеет свою специализацию и ежегодно проходит аттестацию в системе ГСЧС.

Для нас собака – это не просто помощник в работе, а полноценный партнер, от слаженности с которым в критический момент может зависеть человеческая жизнь,

– подчеркнули в ГСЧС.

Что известно о других историях служебных собак?

В Кинологическом центре Национальной полиции в Киеве подготовка специалистов и собак проходит в условиях, максимально приближенных к реальным – в местах массового скопления людей, метро, лесах и на локациях чрезвычайных происшествий.

Сегодня в центре служит 51 собака различных специализаций. Есть поисковые собаки, которые находят людей по запаху, а также специально обученные животные для обнаружения взрывчатки, оружия, наркотиков и человеческих останков.

Кинологи подчеркивают, что не каждая собака подходит для службы – важны мотивация и интерес к игре. Обучение базируется на доверии, положительном подкреплении и игровых методах.

Также служебные собаки помогают ветеранам и военным в реабилитации. Например, собака Поля поддерживает бойцов с протезами, помогая им адаптироваться и восстанавливать движение.

Есть и особые истории. Кинолог из ГСПУ Виктор Шквира рассказал, что его пес Нагир стал для него близким другом, а также оказалось, что у них совпадает день рождения – уникальный случай в службе.

В то же время даже служебные животные не застрахованы от потерь – недавно умерла доберманка Ханна, которая помогла найти более 170 человек.