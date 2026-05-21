Почему собака лижет ваше лицо: ветеринары назвали неожиданное объяснение

Собаки используют разнообразные способы коммуникации с хозяевами. Чтобы выразить свой интерес или привлечь внимание владельца к чему-то сверхважному в ход идут все известные собакам способы и методы. Говорится, в частности, и об облизывании лица человека – на это есть вполне логичные причины.

Ветеринар Джулиан Нортон объяснил, что собаки воспринимают человека как часть своей стаи или даже семьи и через такие действия пытаются установить контакт и привлечь внимание. Подробнее эту тему раскрыли на сайте Express.

Почему пес облизывает лицо владельца?

Специалист отметил, что толкание носом, "нюхание" и другие подобные поведенческие проявления не являются случайными – это способы, которыми собака пытается взаимодействовать с человеком и быть ближе к нему.

Вместе с тем, в PetMD отметили еще один важный аспект. Еще в щенячьем возрасте хвостики лижут морду матери, сигнализируя о голоде или потребности в заботе, а впоследствии переносят эту привычку на людей, чтобы получить внимание, ласку или игру.

Лизание, говорит Джулиан Нортон, может быть способом "считывания" эмоционального состояния человека. Поэтому собака будто пытается понять настроение хозяина.



Пес "сканирует" ваше поведение языком / Unsplash

В целом такое поведение является проявлением привязанности, эмоциональной связи и желания быть частью семьи, получить внимание и контакт.

Кроме лизания, собаки используют и другие сигналы для коммуникации. Например, махание хвостом часто неправильно трактуют как однозначный признак радости, хотя на самом деле значение зависит от положения хвоста, скорости движения и напряженности.

К слову, автор подкаста "С собакой можно" Юлия Татьяненко в эксклюзивном комментарии для 24 Канала уточнила, что собака действительно радуется, когда ее тело расслаблено, хвост движется широко и мягко, морда спокойная, а уши не напряжены.



Зато быстрые и жесткие движения хвоста, напряженное тело или поднятый "деревянный" хвост могут свидетельствовать о стрессе или возбуждении. Фиксированный взгляд и хвост, дрожащий, иногда сигнализируют о возможном конфликте.

Также эксперты отмечают, что собаки иногда могут выглядеть так, будто "улыбаются".

Это не человеческая улыбка, но определенные выражения морды в сочетании с расслабленным телом и виляющим хвостом могут свидетельствовать об игривом и спокойном состоянии животного.

Когда стоит насторожиться?

В некоторых случаях лизание свидетельствует о стрессе или тревоге. Если собака постоянно что-то вылизывает – себя, человека, мебель или ковер – это, объясняют эксперты, может помогать ему успокоиться, ведь лизание способствует выработке эндорфинов.



Надо следить за поведением собаки и понимать язык ее тела / Unsplash

Также собаки лижут людей из-за запахов и вкусов: пот, слезы, остатки пищи, бактерии или запах кожи могут казаться им привлекательными.

Особенно часто они лижут лицо, уши или руки.

Иногда лизание – это не о любви, а о дискомфорте. Если пес напряжен, отводит голову, прижимает хвост или лижет человека навязчиво, это может быть попыткой "успокоить" ситуацию и попросить дистанцию.

Как повлиять на такое поведение собачки?

Если любимец вас облизывает, и это вызывает дискомфорт, стоит промыть кожу теплой водой с антибактериальным мылом.

Важно! Людям с аллергией на собак рекомендуют тщательно смыть слюну или шерсть, во избежание реакции.

Чтобы научить собаку не лизать лицо, можно постепенно научить его команде или сигналу, который будет означать, что нужно остановиться, или перенаправлять поведение – например, позволять лизать руки вместо лица.

Или же вы можете попробовать отвлечь четвероногого на игрушку. Однако с их выбором надо быть осмотрительными.

Какие игрушки лучше всего подойдут собаке?

Том Меймон советует покупать качественные товары, созданные именно для собак, регулярно проверять их на износ и избегать дешевых изделий, особенно с мелкими элементами, которые могут быть опасными для животного.

Среди хороших вариантов специалисты выделяют доступные жевательные кости – они подходят собакам, которые любят грызть, выдерживают активное использование и удобны для прогулок или поездок.

Эксперты также рекомендуют резиновые игрушки, в которые можно прятать лакомства: они надолго занимают любимца и легко очищаются.

Популярностью пользуются и мягкие игрушки с пищалками, а также прочные кольца-фрисби с усиленными швами.