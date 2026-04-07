Это может вас разозлить: 8 причин, почему собаки лучше котов

Между владельцы собак и кошек частенько возникают споры о том, кто же из питомцев лучше. Домашние животные в зависимости от вида, породы и индивидуальных особенностей требуют соответствующего ухода, внимания со стороны хозяев, порой с ними возникают и трудности.

Однако все же есть определенные вещи в воспитании и поведении собак, которые будут преимуществом по сравнению с котами. Их перечень составили специалисты из The Spruce Pets.

К теме Идеальные компаньоны: 6 пород собак, которые лучше всего ладят с детьми

Чем собаки лучше котов?

Лучше приспосабливаются к изменениям

Коты обычно очень чувствительны к изменениям и не любят, когда что-то в их среде меняется. Собаки же чаще воспринимают нововведения спокойнее, особенно если хозяин ведет себя уверенно. Хотя среди них тоже бывают тревожные животные, в целом они легче адаптируются к новым условиям.

При появлении новых людей, животных или во время переезда котам нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Песики же ориентируются на реакцию владельца: если он спокойный, пес, скорее всего, тоже будет спокойным.

Больше контроля – меньше вреда

Коты обычно ведут себя независимо: ходят, где хотят, прыгают, куда вздумается, царапают все подряд и могут оставлять "метки". Кстати, исследование показало, что коты не требуют такого внимания от хозяев, и на это есть логические причины.

Собаки тоже могут вредить, но их легче контролировать. Кроме того, лайки лучше реагируют на замечания и дрессировки, тогда как коты часто просто игнорируют попытки их контролировать.

Могут защищать

Коты обычно не склонны защищать людей или территорию. В случае опасности они скорее спрячутся. Собаки же имеют естественный инстинкт охраны. Они лают или рычат, предупреждая об опасности, и часто могут отпугнуть посторонних. Даже небольшие собаки хорошо реагируют на подозрительные звуки и сигнализируют хозяину.

Поощряют к активности

Коты в основном ведут спокойный образ жизни дома. Песики же нуждаются в регулярной физической активности, и это мотивирует их владельцев больше двигаться. Прогулки, бег, походы или даже специальные виды спорта – все это прекрасно подходит для совместного досуга.

Легче поддаются дрессировке

Хотя котов тоже можно обучать, это значительно сложнее. Даже если их мотивирует еда, они быстро теряют интерес. Собаки же обычно с удовольствием обучаются. Для них это своеобразная "работа", которая приносит радость. Они легко усваивают команды, особенно когда речь идет о вознаграждении. Многие собаки даже выглядят гордыми, когда правильно выполняют задания.



Собачки имеют некоторые преимущества над котами

Собаки любят играть

С котами возможности для игр несколько ограничены. Они могут играть с веревками или мячиками, но часто выглядит так, будто делают это больше "из ласки". К тому же, коты вполне способны развлекать себя сами. Гавчики зато обожают активные игры, особенно вместе с человеком.

С ними можно играть в апорт, перетягивание каната или бегать и гоняться во дворе. Если пес хорошо ладит с другими животными, можно организовать ему игры с другими собаками.

Нет необходимости в лотках

Даже самые большие любители кошек вряд ли назовут кошачий лоток приятной вещью. Каким бы тщательным не был уход, запах часто все равно чувствуется, а наполнитель разносится по всему дому. В небольшом жилье еще и сложно найти удобное место для лотка.

Собакам же, очевидно, лотки не нужны.

Собакам же, очевидно, лотки не нужны. Их можно приучить к туалету на улице, и обычно они придерживаются определенного режима. Они удовлетворяют потребности во время прогулок или во дворе, хоть и приходится за ними убирать. Для этого достаточно пакетов во время выгула или специального совка дома. Хоть это тоже не самое приятное занятие, многие считают его меньшей проблемой. К тому же все происходит на улице, а не в доме.

Больше разнообразия

Хотя существует много пород кошек, они не слишком отличаются между собой по размерам и форме. Собаки же имеют огромное разнообразие: от крошечных до гигантских пород, с разными характерами и уровнем активности. Благодаря этому каждый может найти собаку, идеально подходящую именно ему.

В то же время собачки, как и коты, имеют свои недостатки, и сравнивать четвероногих между собой довольно сложно. Спор о том, кто же из них будет лучшим любимцем, может длиться вечно. Главное – чтобы каждое из животных чувствовало себя лучшим для своего владельца.

Что известно о собаках-звездах сети?