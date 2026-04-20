5 пород собак, которые безвозвратно исчезли: как они выглядели и почему вымерли

Несмотря на то, что собаки с момента приручения и на протяжении всей истории человека были рядом с ним, некоторые породы четвероногих все же не удалось сохранить. Об этих четвероногих остались только упоминания и старые фото.

Интересные факты о таких породах собак и причины их исчезновения

Интересно Домашнего любимца можно клонировать: в National Geographic объяснили, что из этого получится

Каких собак мы уже никогда не увидим?

Альпийский мастиф

На странице extinctanimalsfacts рассказали, что альпийский мастиф имеет общее происхождение с сенбернаром, но когда-то был большой отдельной линией. Порода известна в Западных Альпах еще со Средневековья.



Альпийский мастиф / Artwork by Sir Edwin H Landseer

В XIX веке этих собак описывали как больших и мощных, в частности, пес по имени Лами считался одним из крупнейших в Британии. Такие собаки имели отличное обоняние и спасали людей под снежными завалами в горах.

Вероятно, их разводил герцог Девонширский в Чатсворт-хаусе. С годами селекционеры вывели из этой породы чистокровную собаку, известную как сенбернар. Они попали в широкую популяцию, а первоначальное разнообразие альпийских мастифов в чистом виде исчезло.

Аргентинская полярная собака

Как отмечают в LassieHondecos, эта ныне вымершая порода выведена в Аргентине в начале ХХ века. Ее создала армия для работы в Антарктиде – эти собаки тянули упряжки и помогали ученым на базе Эсперанса.

Собака появился после скрещивания сибирского хаски, аляскинского маламута, маньчжурского шпица и гренландской собаки.



Аргентинская полярная собака / Фото Wikipedia

Это были средние или крупные животные весом 25 – 40 килограммов и ростом до 60 сантиметров, с густой светлой шерстью, широкой головой и пушистым хвостом.

Они отличались дружелюбием, умом, преданностью и высокой активностью, но нуждались в регулярном уходе и физических нагрузках.

Староанглийский бульдог

По информации Animalia Pets, старый английский бульдог – это вымершая порода собак из Англии, которую считают одним из предков современных бультерьеров.

Это были крепкие, компактные и мускулистые животные ростом около 38 сантиметров и весом около 20 килограммов, с продолжительностью жизни 8 – 12 лет.



Староанглийский бульдог / Фото Wikipedia

Их вид и строение подтверждают исторические изображения, частности картина 1817 года с собаками Крибом и Розой.

Порода славилась выносливостью, смелостью и высокой агрессивностью. Происхождение этих собак связывают с древними боевыми породами, такими как мастифы или алаунты, хотя точная история их возникновения окончательно не установлена.

Считается, что это были разновидности небольших мастифов с длинной мордой, которых использовали в жестоких развлечениях вроде травли быков. После запрета таких практик в Британии в 1835 году интерес к породе начал угасать, и она постепенно исчезла.

Последние известные представители были из линии герцога Хэмилтона. В то же время скрещивание этих бульдогов с терьерами дало начало новым породам - в частности буль-энд-терьерам, от которых пошли современные стаффордширские бультерьеры, бультерьеры и питбультерьеры.

По характеру староанглийские бульдоги были сложными: упрямые, независимые, но в то же время преданные хозяину.

К чужим относились настороженно и могли агрессивно реагировать, особенно при угрозе. С другими животными часто конфликтовали из-за боевого прошлого. Даже при должном воспитании их инстинкты оставались сильными, поэтому такие собаки требовали опытного подхода и могли вести себя непредсказуемо.

Бельгийский мастиф



Бельгийский мастиф / Фото Wikipedia

У Molosser Dogs объяснили, что первоначальный бельгийский бульдог, который существовал еще в Средневековье, сейчас считается вымершим. Это была большая, сильная и мускулистая порода типа молоссов, которая происходила от европейских мастифов, пастушьих и гончих собак.

В прошлом она широко использовалась в сельской местности как рабочая собака – для перевозки грузов и охраны хозяйств.

Бельгийский мастиф отличался агрессивностью к чужим людям и животным, был надежным охранником, поэтому собак, тянувших повозки, часто держали в намордниках. В то же время они были преданными хозяевам и хорошо относились к детям, что делало их пригодными для семейной жизни.

Характерной чертой была врожденная короткохвостость – щенки рождались без длинного хвоста. До XIX века из-за смешения с другими рабочими породами существовало несколько разновидностей, но в 1895 году породу стандартизировали под названием Matin Belge, а в 1911-м создали клуб.

Во время Первой мировой войны этих собак активно использовали в армии: они перевозили оружие, боеприпасы и раненых. Государство даже поддерживало специальный военный питомник.

Однако война почти уничтожила породу, а Вторая мировая окончательно прервала попытки ее восстановления – с тех пор ее считают вымершей.

В 1980-х годах энтузиасты пытались воссоздать породу, используя сельских собак, которых считали потомками Matin Belge, и скрещивая их с английскими мастифами, бульмастифами, бриарами и бельгийскими овчарками.

После нескольких лет селекции удалось сформировать современный тип бельгийского мастифа, хотя он до сих пор остается малоизвестным даже в самой Бельгии.

Дюпюи-пойнтер

По данным Molosser Dogs, дюпюи-пойнтер, известный во Франции как Braque Dupuy, получил свое название в честь француза, который стоял у истоков породы.

Его также называют "грейхаунд-пойнтером" или "леврье-браком". Это высокая, изящная и одновременно сильная охотничья собака, которая при формировании в XIX веке испытала значительное влияние английского пойнтера.



Дюпюи-пойнтер / Фото Pinterest

Существуют предположения, что к ее созданию могли присоединиться и борзые, в частности грейхаунды, что объясняет характерное строение – длинную узкую голову и "беговое" телосложение.

Происхождение породы остается не до конца понятным – существует несколько версий. По одной, это усовершенствованная разновидность французского брака, который веками разводили в поместье маркиза де Рошеламбера.

Другая версия утверждает, что порода почти исчезла во время Французской революции, но была сохранена благодаря смотрителю по имени Дюпюи.

Из-за такого количества противоречивых версий история породы остается запутанной, и официальный стандарт появился только в 1960-х годах.

Дюпюи-пойнтер имеет рост около 65 – 69 сантиметров, шерсть его преимущественно белая с темно-коричневыми пятнами и крапом, хвост не купируется.

Это бойкая, умная и благородная собака, однако она малоизвестна за пределами Франции и очень редкая даже у себя на родине. Некоторые исследователи считают, что порода могла исчезнуть, хотя официально ее признали в 1963 году.

Что еще известно о различных породах собак?