Продажа котят может обернуться штрафом до 85 тысяч: кого могут наказать

Продажа домашних животных в социальных сетях, на специализированных сайтах и других онлайн-площадках довольно распространенный способ заработка и поиска дома для пушистиков. Однако нелегальная торговля может грозить штрафами.

Ведь торговля без регистрации и уплаты налогов является грубым нарушением законодательства. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Госналоговой службы в Полтавской области.

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На Полтавщине оштрафовали за продажу котят: что известно?

В мае 2026 года специалисты налоговой службы провели фактическую проверку жительницы региона после обращения граждан через сервис "ТАХ Control". Причиной стала информация о продаже ею котят популярной породы с редким окрасом.

Во время проверки налоговики зафиксировали факт продажи животного и обнаружили признаки систематического ведения предпринимательской деятельности.

В частности, речь шла о регулярном размещении объявлений о продаже котят и использовании социальных сетей для поиска покупателей и рекламы.

По результатам проверки на женщину составили административный протокол по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях из-за осуществления хозяйственной деятельности без надлежащей регистрации. Материалы дела передали в суд.

Как торговля домашними животными регулируется законом?

В налоговой напомнили, что осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без необходимых разрешительных документов может наказываться штрафом от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Речь идет о сумме от 17 до 34 тысяч гривен.

Также закон предусматривает возможность конфискации продукции, оборудования и средств, полученных в результате такой деятельности.

В случае повторного нарушения в течение года или получения значительного дохода сумма штрафа может вырасти до 5 000 необлагаемых минимумов с возможным изъятием имущества и доходов, связанных с правонарушением. Этот штраф эквивалентен сумме в 85 тысяч гривен.

Отметим также, что в Украине владельцев собак и кошек могут оштрафовать за нарушение правил содержания животных. В частности, наказание предусмотрено за выгул собак без поводка или намордника, а также за неуборку за любимцами в общественных местах.

За такие нарушения штраф составляет от 170 до 340 гривен, а за повторный случай – до 510 гривен. За жестокое обращение с животными предусмотрены значительно более строгие санкции – штраф до 8 500 гривен или административный арест. Если животное нанесло вред людям или имуществу, ответственность также будет нести его владелец.