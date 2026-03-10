Приносят мяч, дают лапу и гуляют на поводке: почему некоторые породы кошек ведут себя как собаки

Собак принято воспринимать максимально активными, общительными и привязанными к владельцам. Они легко поддаются дрессировке и постоянно готовы защищать хозяина. Впрочем, названные черты на самом деле присущи далеко не только лайкам. Существуют определенные породы кошек, которые отличаются среди своих сородичей откровенно "собачьим" поведением.

Специалисты из Wisdom Panel подробнее рассказали о причинах такого сходства некоторых мурлык на собак, а также перечислили породы котов, которые с наибольшей уверенностью можно причислить к когорте "собакообразных".

Актуально "Брали овчарку, а выросла такса": в сети поделились забавными историями роста любимцев

Почему некоторые коты становятся похожими на собак?

Некоторые коты демонстрируют поведение, которое обычно связывают с их "аналогами". Когда традиционные собачьи черты появляются у котов, их часто описывают как "собакоподобных". К таким особенностям относятся:

Любовь к активным играм

Некоторые коты с удовольствием гоняются за мячами, приносят игрушки и регулярно играют с хозяином.

Постоянное присутствие рядом с человеком

Такие кошки часто ходят за владельцем по дому, сопровождают его во время повседневных дел и стремятся быть частью ежедневной жизни.

Легкость в обучении

Умные и порой мотивированные едой коты могут научиться командам, например "ко мне", "сидеть" или даже "дай лапу". Кстати, чтобы научить вашего мурлыки этому трюку эксперты рекомендуют проводить систематические короткие тренировки без лишних раздражителей. Подробнее о том, что надо делать, чтобы научить кота давать лапу, – читайте в материале 24 Канала.

Прогулки на поводке

Некоторые коты хорошо адаптируются к контролируемым прогулкам на поводке. Более того, несмотря на распространенный миф о "домашности" мурлык, они нередко обожают исследовать новое пространство.

Общительный характер

Пушистики легко общаются с людьми, спокойно относятся к гостям и активной атмосфере дома.

В целом же эксперты рассказали, что характер кота формируется под влиянием генетики, среды и раннего опыта. Хотя ДНК не определяет поведение полностью, селекционное разведение может способствовать появлению более смелых, социальных и активных животных.

Большую роль играет и ранняя социализация. Так, котята, которые с детства привыкают к позитивному контакту с людьми, чаще вырастают уверенными и ориентированными на человека. Даже беспородные коты могут иметь подобные черты, если унаследовали соответствующие гены.

Коты с "собачьим" характером могут также встречать хозяина у дверей, реагировать на посторонние звуки или даже "охранять" дом, быстро запоминать ежедневные ритуалы, например время кормления, спать рядом с человеком и искать физической близости, иногда даже любить воду или плавание.

Заметьте! Больше о том, почему коты преимущественно не любят воду, – можете узнать в материале 24 Канала.

Какие породы кошек ведут себя как собаки?

Мейн-кун

Это одна из крупнейших пород кошек, масса которых может превышать 9 кг. Несмотря на внушительные размеры, этих животных называют "ласковыми великанами" из-за их доброжелательного и спокойного характера. Они имеют длинную густую шерсть с пушистым "воротником" на шее, а также зачастую славятся кисточками на ушах.



Мейн-куны известны своим "собачьим" поведением / Фото Unsplash

Эксперты из Cats.com объяснили, что мейн-куны очень привязаны к семье, хорошо ладят с людьми и другими животными и иногда даже проявляют интерес к воде.

Сфинкс

Известная бесшерстная порода, возникшая из-за естественной генетической мутации. Хотя их считают лысыми, большинство сфинксов имеет очень тонкий, почти незаметный пушок. Из-за высокой температуры тела их кожа кажется теплой и мягкой на ощупь.



Сфинксы нередко ведут себя как собаки / Фото Unsplash

Это очень ласковые и общительные коты, которые стремятся к постоянному контакту с человеком. Они хорошо ладят с другими животными, любят играть, иногда даже приносить игрушки, а в холодную погоду с удовольствием носят теплую одежду.

Бенгал

Представители этой породы имеют выразительную "дикую" внешность, ведь породу создали путем скрещивания домашних котов с азиатским леопардовым котом. Их шерсть украшена характерными пятнами или розетками, похожими на рисунок на шерсти крупных хищников.



Бенгальская кошка может демонстрировать "собачье" поведение / Фото Unsplash

Несмотря на это, современные бенгалы ведут себя как домашние коты, хотя остаются очень активными и требуют много внимания. Они часто ходят за хозяином по дому, с удовольствием играют в "принеси" и легко учатся трюкам.

Сиамская кошка

Очень общительная и "разговорчивая" порода кошек. Она имеют изящное, мускулистое тело, большие уши и короткую шерсть с характерным пойнтовым окрасом – темнее мордой, лапами, хвостом и ушами. Их голубые миндалевидные глаза являются одной из главных черт породы.



Сиамские коты иногда ведут себя как собаки / Фото Unsplash

Сиамы очень умные и легко обучаются командам или трюкам. Они сильно привязываются к людям, часто сопровождают хозяина по дому и активно "разговаривают", поэтому их нередко называют котами-прилипалами.

Рэгдол

Ласковый и спокойный кот, который обожает объятия и часто встречает хозяина у дверей. Он получил свое название из-за способности полностью расслабляться на руках, будто мягкая кукла. Его полудлинная шелковистая шерсть может иметь несколько типов окраса, а все представители породы имеют яркие голубые глаза.



Регдолы зачастую похожи на собак в своем поведении / Фото Unsplash

Это очень спокойные, ласковые и терпеливые коты, которые любят внимание и объятия. Регдолы часто ходят за хозяевами по дому, иногда даже играют в "принеси", что и делает их похожими на собак.

Что известно о котах ценой автомобиля?