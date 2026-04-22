Лаял, пока хозяева не проснулись: в Калифорнии собака спасла целую семью от пожара

В городе Тастин, что в американской Калифорнии, пес по имени Филлмор спас свою семью во время пожара, вспыхнувшего в их доме. Пожарные отметили смелость хвостатого.

Подробности инцидента рассказали на странице ocfireauthority в Instagram.

Как собака спасла семью от пожара в доме?

Огонь возник в гараже, предположительно, из-за неисправности электросети. Заметив пламя, пес начал настойчиво лаять еще около 4:15 утра. Это он делал настолько необычно и навязчиво, что в конце концов разбудил своего хозяина Тома Далиса и его близких. Том объяснил, что такое поведение в обычных условиях совершенно не присуще любимцу, поэтому это вызвало беспокойство у владельца.

Несмотря на попытки успокоить собаку, четвероногий не прекращал лай, фактически предупреждая об опасности. Когда семья проснулась и проверила ситуацию, оказалось, что гараж уже охвачен огнем.

Благодаря этому они успели быстро покинуть дом. В результате инцидента Том, его жена и 90-летняя теща спаслись, получив лишь незначительные травмы. Сам мужчина убежден, что именно Филлмор спас им жизнь.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, хотя дом и автомобили получили серьезные повреждения. В Orange County Fire Authority даже отметили пса в соцсетях, назвав его героем, и призвали наградить эту собаку.



Филлмор спас семью от пожара / Фото ocfireauthority

После тушения пожара спасатели уделили Филлмору особое внимание. Причину возгорания еще окончательно устанавливают, но предварительно речь идет об электрической неисправности.

Обратите внимание! Эксперты из Wag объяснили, что в целом собаки способны распознавать опасность различного характера – от преступников до природных катастроф. Они реагируют на едва заметные сигналы: могут назойливо лаять, скаулить, царапать двери или вести себя нетипично – нервничать, прятаться или, наоборот, становиться слишком активными.



Специалисты предупреждают: если пес внезапно начинает внимательно следить за кем-то или не отходит от человека, это также может быть сигналом потенциальной опасности. Такое поведение иногда объясняется тем, что животные чувствуют угрозу раньше людей и пытаются предупредить о ней.

Собаки имеют значительно более развитые органы чувств, чем люди: они лучше видят в темноте, их обоняние в тысячу раз чувствительнее, а слух позволяет улавливать высокочастотные звуки. Благодаря этому они способны не только чувствовать эмоциональное состояние человека, но и заранее реагировать на опасность или даже сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Как собаки спасают жизни: что известно о подобных случаях?