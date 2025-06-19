Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке бабушки парня Екатерины Лисовой.

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Собака спасла хозяина от смерти во время атаки по Киеву

Во время вражеской атаки по Киеву в ночь на 17 июня собака спасла своего хозяина от гибели. Парень – житель 9-этажки в Соломенском районе, в которую попала российская ракета и разрушила целый подъезд.

По словам бабушки парня, когда начались взрывы, внук вышел из квартиры вместе с собакой. После громкого взрыва рядом животное испугалось и убежало. Парень начал звать ее и побежал за ней искать и это спасло ему жизнь.

"Мой Алексей стоял в подъезде на первом этаже. Собирался возвращаться в квартиру, и от взрыва где-то рядом собачка вырвалась и убежала, поэтому он побежал за ней. Через мгновение – удар...", – рассказала женщина.

Собачку найти, к сожалению, пока не удалось.



Собачка, которая спасла парня во время обстрела 17 июня / Фото Екатерины Лисовой