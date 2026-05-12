Ни на миг не отходит от владельца: собака, которая долгое время жила в клетке, впервые почувствовала любовь

Когда-то брошенная на произвол судьбы собака породы французский бульдог по имени Беверли жила в металлической клетке и использовалась для разведения. Теперь же ее жизнь кардинально изменилась. Четвероногая любимица имеет настоящую любящую семью и постепенно восстанавливает доверие к людям.

После проблем со здоровьем предыдущие владельцы отказались от нее, считая ее "непригодной", и животное некоторое время провело в изоляции, прежде чем нашло новый дом. Такую трогательную историю осветили на странице pardonthyfrech в Instagram.

Что известно об истории Беверли?

Новые хозяева рассказали, что сейчас Беверли фактически не отходит от своего владельца и очень привязалась к нему. Она стала настоящей "папиной любимицей" и постоянно ищет близости и контакта.

В частности, на одном из видео видно, как хозяин пытается работать за ноутбуком, но в конце концов откладывает его, чтобы уделить внимание собаке, которая удобно устроилась у него на коленях.

Собака Беверли не может нарадоваться ощущением дома: смотрите видео

В новом доме Беверли постепенно адаптируется к спокойной и безопасной жизни. Она учится доверять людям, реагирует на ласку и успокаивающие прикосновения хозяина и впервые чувствует стабильность. Вместо замкнутого пространства теперь у нее есть диван, забота и постоянное внимание.

Видео быстро стало вирусным и собрало десятки тысяч лайков. Пользователи соцсетей отмечают, что подобные истории возвращают веру в доброту людей и напоминают, что животным прежде всего нужны любовь, безопасность и забота.

Любимица стала настоящей звездочкой в сети. Владельцы частенько делятся интересными моментами из ее воспитания. Беверли любит побегать и поиграть еще с одной собачкой, которая живет в семье. Хозяевам с любимцами никогда не скучно.

Что известно о французских бульдогах?

Французский бульдог – это уникальная порода собак, которую легко узнать по большим "летучим" ушам, компактным телосложением и спокойным характером. По информации American Kennel Club, эти собаки считаются одними из самых популярных декоративных пород в мире, особенно среди жителей больших городов.



Французские бульдоги имеют "уникальную комбинацию живости и лояльности" / Unsplash

Французы игривые, внимательные, легко приспосабливаются к различным условиям жизни и быстро привязываются к своим хозяевам. Внешне французский бульдог напоминает миниатюрного бульдога: имеет большую квадратную голову, короткую морду со складками и мускулистое тело под гладкой блестящей шерстью.

Несмотря на небольшие размеры, эти собаки очень харизматичны и прекрасно выполняют роль домашних компаньонов. Они редко лают, но остаются внимательными и могут быть хорошими сторожами.

Французские бульдоги хорошо ладят как с одинокими людьми, так и с семьями или другими животными, а также не требуют слишком активных физических нагрузок. При этом стоит заметить, что из-за генетических особенностей эти четвероногие склонны к проблемам со здоровьем.

Почему собак нельзя держать в клетках?

Все больше специалистов критикуют практику содержания собак в клетках. По их мнению, клетка – это лишь ограниченное пространство, которое часто используют не для воспитания, а для временной изоляции животного.

Важно! Длительное пребывание в закрытом пространстве лишает собак возможности свободно двигаться, исследовать окружающую среду, играть и удовлетворять базовые физические и психологические потребности.

Собаки – социальные животные, которые нуждаются в общении, внимания, движения и контакта с людьми. Длительная изоляция, как отмечают эксперты из Peta, может вызвать у них тревожность, страх, агрессию или разрушительное поведение.

Также собаки, выращенные в тесных условиях – например, в питомниках или зоомагазинах – часто имеют психологические проблемы, хуже адаптируются к домашней жизни и могут панически реагировать на закрытое пространство. Некоторые даже травмируют себя, пытаясь выбраться из клетки.

Какие правила содержания четвероногих в Украине?

Начиная с марта 2026 года, в Украине для владельцев домашних животных ввели новые обязательные правила. Хозяева кошек и собак должны будут пройти процедуру идентификации своих любимцев и оформить обновленный ветеринарный паспорт установленного образца.

Обновленное законодательство также предусматривает более жесткие требования к условиям проживания домашних животных. В частности, вводятся дополнительные нормы по уходу, запрещается жестокое обращение, а также устанавливается административная ответственность за несоблюдение правил содержания.

За нарушение владельцам могут грозить штрафы – от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в зависимости от тяжести нарушения. Кроме того, новые правила запрещают постоянно держать собак на цепи или привязи.

Законодатели отмечают, что животные должны иметь надлежащее пространство для движения, доступ к воде, еды, укрытия и нормальных условий жизни.