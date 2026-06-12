Странная привычка собаки разоблачила неожиданную правду о его прошлом

После смерти своей хозяйки маленький чихуахуа по кличке Чиви нашел новый дом. Однако почти сразу новые владельцы заметили, что пес ведет себя совсем не так, как большинство собак. Его необычные привычки настолько удивили семью, что они начали шутить: кажется, их любимец убежден, что он кот.

История Чиви приобрела популярность после того, как его хозяйка осветила ее на странице chiwiwi11945 в TikTok.

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Что известно о собачке с кошачьими привычками?

На кадрах собака сидит в характерной для котов позе, полностью поджав лапы под себя. Такая манера обычно свойственна именно кошкам, поэтому ролик быстро привлек внимание пользователей соцсетей.

Чихуахуа ведет себя как котик: смотрите видео

Впрочем, странное поведение не ограничивалось только этим. По словам владелицы, Чиви почти не лает, передвигается удивительно тихо и ловко, а также способен прыгать значительно выше, чем обычно могут собаки его породы.

Впоследствии родственники покойной хозяйки передали новой семье старые фотографии собаки. На одном из снимков Чиви сфотографировали рядом с кошкой, с которой долгое время жил под одной крышей.

Именно тогда хозяева предположили, что многие его привычки могли сформироваться под влиянием такого необычного соседства. Окончательно убедиться в этом помог еще один случай.

Во время купания хозяйка ненадолго покинула ванную комнату, а когда вернулась, увидела Чиви в совершенно неожиданном месте – пес сидел прямо в раковине. Как именно он туда добрался, остается загадкой даже для владельцев.

Могут ли собаки перенимать поведение котов?

Специалисты отмечают, что подобное поведение вполне возможно. Исследования показывают: если собаки с раннего возраста растут рядом с котами, они могут перенимать отдельные модели поведения своих пушистых соседей.

Это касается как манеры двигаться и отдыхать, так и особенностей социального взаимодействия. Эксперты отмечают, что собаки, конечно, не превращаются в котов.

Однако длительная совместная жизнь с представителями другого вида может оставить заметный след в поведении животного, формируя необычные привычки, которые сохраняются в течение всей жизни.