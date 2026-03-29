Померанский шпиц исчез 12 лет назад, но один телефонный звонок перевернул все с ног на голову

Потеря домашних любимцев всегда оставляет болезненный след на сердце владельцев. Именно это пережила Кэти Боада, когда ее померанский шпиц по имени Спарклз, которого она приобрела для компании своей семилетней дочери, загадочно исчез. Женщина была убеждена, что собаку похитили.

Однако ее удивлению не было предела, когда она получила судьбоносный телефонный звонок. Удивительную историю возвращения собачки осветили в Mirror.

Как Спарклз нашелся через 12 лет после похищения?

Через 12 лет после исчезновения уже 17-летнего песика нашли на улице и доставили в приют Abandoned Pet Rescue в Форт-Лодердейле во Флориде. Во время проверки у собаки нашли старый микрочип с контактами владелицы.

Новость о найденном любимце стала для семьи полной неожиданностью. Сначала Кэти подумала, что это мошенничество, но впоследствии убедилась в правдивости неожиданного известия.

Семья была счастлива вернуть собаку домой. Дочь, которая была еще ребенком, когда животное исчезло, лично приехала забрать Спарклз – их встреча была очень эмоциональной. В приюте отметили, что семья никогда не теряла надежды найти любимца.

Почему важно чипировать своих домашних любимцев?

Микрочип является надежным и постоянным способом идентификации, который невозможно потерять или снять, как ошейник или жетон. Его имплантируют под кожу, обычно между лопатками, и он остается там в течение всей жизни животного.

Если потерянного любимца находят и доставляют в клинику или приют, специалисты могут просканировать чип и получить уникальный код, привязанный к контактам владельца. Это позволяет быстро вернуть животное домой.

В то же время важно регулярно обновлять контактные данные в реестре, ведь именно от этого зависит, смогут ли с вами связаться в случае нахождения любимца.

Кстати, в Украине с недавних пор вступили в силу новые правила содержания домашних животных, предусматривающие, в частности, необходимость идентификации любимцев и оформления ветпаспортов.

Что известно о померанских шпицах?

Специалисты из American Kennel Club объяснили, что это маленькая, но очень харизматичная собака, которая давно пользуется популярностью как среди аристократии, так и среди обычных людей.

Благодаря роскошной шерсти, так называемой "лисьей" улыбающейся мордочке и живому характеру эта порода стала одной из самых любимых декоративных в мире. Несмотря на небольшие размеры (до 3 кг), померанцы имеют уверенное поведение, свойственное большим собакам.



Померанский шпиц прекрасно подойдет для семьи с детьми

Их густая двойная шерсть с пышным "воротником" на груди и плечах может иметь десятки вариаций окраски, хотя чаще всего встречаются рыжие и оранжевые оттенки. Эти собаки сообразительны, внимательны и хорошо поддаются обучению.

Померанцы активны, но не требуют много пространства – им достаточно домашних игр и коротких прогулок.

