Приехали аж из Ирландии: "зеленая собака" из Дружковки нашла новую семью

Собака по кличке Ромашка, которая привлекла внимание необычным зеленым окрасом шерсти, нашла новый дом за границей. Ее в начале мая эвакуировали из прифронтовой Дружковки.

Животное уже отправилось в свою новую семью из Ирландии. Об этом рассказали на странице волонтерской организации "12 Стражей".

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Что известно о новой семье собаки?

Новые хозяева специально приехали во Львов, где Ромашка находилась под наблюдением ветеринаров. В фонде отметили, что семью тщательно проверили и получили положительные рекомендации от международных партнеров и кураторов, с которыми организация давно сотрудничает и которым доверяет.

Волонтеры признались, что путь от спасения собаки до ее пристройства в новую семью оказался довольно быстрым. Также они выразили благодарность всем неравнодушным людям, которые следили за судьбой Ромашки, поддерживали ее историю и помогали распространять информацию о животном в медиа и соцсетях.

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Напомним, собаку нашли на территории склада, где хранились пищевые красителии. Животное бродило там в поисках пищи. Необычный зеленый окрас шерсти объяснили тем, что пес повредил упаковку с красителем, вследствие чего испачкался его содержимым.

Что еще известно о спасении домашних любимцев от войны?

В апреле мы рассказывали о том, как украинские военные использовали беспилотник для доставки эвакуации кота и собаки. Животные преодолели около 12 километров в мешке, после чего добрались до безопасной локации, где их уже ждали военнослужащие.

Также украинский защитник помог выжить маленькому котенку, который нашли под завалами в районе боевых действий. Военный провел животному реанимационные мероприятия и фактически спас ему жизнь.