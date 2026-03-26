Женщина не поверила своим глазам, когда увидела, что выросло из щенка за почти 200 долларов

Порой в собачьем детстве сложновато различить малышей, ведь они кажутся такими одинаковыми. Женщина по имени Ван купила животное, думая, что это японский шпиц. Однако уже через несколько месяцев кое-что ее насторожило.

Питомец отказывался есть корм для собак и совсем не лаял. Эту историю осветили в Mirror.

Какое же домашнее животное принесла домой женщина?

За время воспитания четверолапого, отличия от ожидаемого поведения собаки стали еще заметнее. Так, шерсть любимца значительно загустела, мордочка стала более заостренной, а хвост – длиннее, чем у обычных собак.

Окончательно сомнения развеялись, когда работник местного зоопарка подтвердил, что это прирученная лиса.

Женщина из китайского города Цзиньчжун рассказала, что приобрела животное в зоомагазине и ожидала воспитывать шпица. Она также вспомнила, что еще до подтверждения правды прохожие во время прогулок не раз говорили ей, что ее "пес" больше похож на лису.

Кстати, о японских шпицах: это жизнерадостные и преданные собаки-компаньоны, которые любят быть рядом с хозяином и легко обучаются. В American Kennel Club рассказали, что они активные, охотно сопровождают владельцев в поездках и прогулках.



Имеют белую пушистую шерсть с "воротником", закрученный хвост и лысоподобную мордочку с острыми ушами. Представители этой породы очень внимательны, сообразительны и всегда будто "улыбаются".



Японский шпиц / Фото Unsplash

