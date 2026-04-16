Жетон для собаки или штраф за "нелегала": как работает регистрация домашних животных во Львове

Каждый львовянин, который имеет домашнего любимца и прогуливается с ним по городу, должен быть готовым к встрече с полицейскими, которые потребуют показать жетон для собаки. Когда же четвероногий незарегистрирован, его владельцу "светит" штраф. Такие правила во Львове действуют уже давно, однако знают о них не все.

Одну из жительниц города Льва постиг подобный случай со встречей с патрульными. О нем она рассказала в Threads.

Как львовянка поплатилась за отсутствие жетона у ее собаки?

Елена Присяжка гуляла по городу вместе с собачкой по имени Лаки. Во время прогулки к ней подошли трое мужчин, которые проверяли наличие муниципального жетона Львова для собаки.

И тут началось. Документы. Вопросы. У меня руки трясутся,

– поделилась владелица собачки в сети.

Женщина о необходимости подобного жетона не знала, и несмотря на то, что записала своего любимца на чипирование, все равно должна была пройти полную процедуру составления административного постановления.



Во Львове штрафуют за отсутствие жетона на собаку / Скриншот из сети

Елена отметила, что ошиблась, не изучив все правила и детали регистрации животного, и пообещала оплатить штраф и как можно скорее обеспечить своего Лаки необходимым жетоном.

При этом многие владельцы убеждены, что регистрации в международной базе Animal-ID вполне достаточно, однако во Львове действует собственная городская база, внесение в которую является обязательным в соответствии с правилами содержания животных.

Многие хозяева и комментаторов, которые откликнулись на этот случай, удивляются такой системе, ведь имеют собственные адресники для собак, а их животные – чипы. Впрочем, этого недостаточно. Так, важно наличие жетона с QR-кодом, который ведет в приложение Animal-ID.

Как во Львове регистрировать домашних животных?

Обязательная регистрация собак во Львове действует еще с 1 сентября 2016 года. После регистрации животное получает жетон с уникальным номером, который можно проверить на сайте Animal-ID или позвонив в ЛКП "Лев", которое ведет учет животных.

Важно! В Постановлении о правилах содержания и обращения с домашними животными во Львове отмечается, что регистрация владельческих животных – это внесение данных об идентифицированных животных и их владельцев в муниципальный реестр животных города Львова, что осуществляет ЛКП "Лев" или частные ветеринарные врачи путем присвоения животному уникального идентификационного номера (ов) с использованием электронной (электронный транспондер) и визуальной идентификации (муниципальный номерной жетон).

В то же время и в полиции, и во львовском коммунальном предприятии "Лев" отмечают, что регистрация, а особенно чипирование, имеет немало преимуществ. Речь идет, частности, о случаях необходимости найти хозяев четвероногого.

Человек, увидев потерянную собаку, сможет через Animal-ID найти ее владельца и отправить ему информацию о том, где находится животное. Благодаря этому меньше собак будут становиться бездомными,

– объясняли в ЛКП "Лев".

Благодаря этому городские власти также стремится понять, сколько собак проживает в разных районах, чтобы в дальнейшем обустроить больше специально отведенных мест для их выгула.

По желанию владельца собаке также могут имплантировать подкожный чип, что позволяет идентифицировать и найти животное в случае его исчезновения без ошейника. Владельцы отмечают, что лучше использовать и жетон, и чип: жетон более заметен, но его можно потерять, тогда как о наличии чипа знают не все.

Некоторые даже прикрепляет к ошейнику два жетона – один с кодом от ЛКП "Лев", а другой с кличкой собаки и номером телефона хозяина.

С 1 января 2017 года патрульные, участковые инспекторы и работники муниципальной стражи получили полномочия проверять наличие жетонов и штрафовать владельцев незарегистрированных животных, однако на практике они пользуются этим правом довольно редко.

Сколько придется заплатить за отсутствие жетона?

Штрафы предусмотрены за нарушение правил содержания животных, в том числе и в случаях отсутствия их регистрации. Хотя отдельной формулировки "штраф за незарегистрированное животное" нет, это считается нарушением общих требований содержания и подпадает под статью 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размеры штрафов составляют от 170 до 340 грн для граждан (владельцев животных) и от 340 до 850 грн для должностных лиц, в частности ответственных работников.

Примите во внимание! Чтобы избежать штрафа во время выгула собаки во Львове, нужно зайти на сайт ЛКП "Лев" и создать собственную учетную запись. Далее следует внести свои паспортные данные и информацию о собаке.



После этого выбрать из списка одну из ветеринарных клиник для прохождения верификации. Следующий шаг – оплатить сбор (примерно 350 грн) и получить жетон с QR-кодом. Именно наличие этого жетона на ошейнике подтверждает регистрацию животного и защищает владельца от возможных замечаний или штрафов со стороны муниципальных инспекторов.

