Жетон для собаки или штраф за "нелегала": как работает регистрация домашних животных во Львове
- Во Львове обязательная регистрация собак действует с 1 сентября 2016, животные получают жетон с уникальным номером после регистрации.
- Владельцы незарегистрированных животных могут быть оштрафованы полицией или муниципальной стражей.
Каждый львовянин, который имеет домашнего любимца и прогуливается с ним по городу, должен быть готовым к встрече с полицейскими, которые потребуют показать жетон для собаки. Когда же четвероногий незарегистрирован, его владельцу "светит" штраф. Такие правила во Львове действуют уже давно, однако знают о них не все.
Одну из жительниц города Льва постиг подобный случай со встречей с патрульными. О нем она рассказала в Threads.
Как львовянка поплатилась за отсутствие жетона у ее собаки?
Елена Присяжка гуляла по городу вместе с собачкой по имени Лаки. Во время прогулки к ней подошли трое мужчин, которые проверяли наличие муниципального жетона Львова для собаки.
И тут началось. Документы. Вопросы. У меня руки трясутся,
– поделилась владелица собачки в сети.
Женщина о необходимости подобного жетона не знала, и несмотря на то, что записала своего любимца на чипирование, все равно должна была пройти полную процедуру составления административного постановления.
Елена отметила, что ошиблась, не изучив все правила и детали регистрации животного, и пообещала оплатить штраф и как можно скорее обеспечить своего Лаки необходимым жетоном.
При этом многие владельцы убеждены, что регистрации в международной базе Animal-ID вполне достаточно, однако во Львове действует собственная городская база, внесение в которую является обязательным в соответствии с правилами содержания животных.
Многие хозяева и комментаторов, которые откликнулись на этот случай, удивляются такой системе, ведь имеют собственные адресники для собак, а их животные – чипы. Впрочем, этого недостаточно. Так, важно наличие жетона с QR-кодом, который ведет в приложение Animal-ID.
Как во Львове регистрировать домашних животных?
Обязательная регистрация собак во Львове действует еще с 1 сентября 2016 года. После регистрации животное получает жетон с уникальным номером, который можно проверить на сайте Animal-ID или позвонив в ЛКП "Лев", которое ведет учет животных.
Важно! В Постановлении о правилах содержания и обращения с домашними животными во Львове отмечается, что регистрация владельческих животных – это внесение данных об идентифицированных животных и их владельцев в муниципальный реестр животных города Львова, что осуществляет ЛКП "Лев" или частные ветеринарные врачи путем присвоения животному уникального идентификационного номера (ов) с использованием электронной (электронный транспондер) и визуальной идентификации (муниципальный номерной жетон).
В то же время и в полиции, и во львовском коммунальном предприятии "Лев" отмечают, что регистрация, а особенно чипирование, имеет немало преимуществ. Речь идет, частности, о случаях необходимости найти хозяев четвероногого.
Человек, увидев потерянную собаку, сможет через Animal-ID найти ее владельца и отправить ему информацию о том, где находится животное. Благодаря этому меньше собак будут становиться бездомными,
– объясняли в ЛКП "Лев".
Благодаря этому городские власти также стремится понять, сколько собак проживает в разных районах, чтобы в дальнейшем обустроить больше специально отведенных мест для их выгула.
По желанию владельца собаке также могут имплантировать подкожный чип, что позволяет идентифицировать и найти животное в случае его исчезновения без ошейника. Владельцы отмечают, что лучше использовать и жетон, и чип: жетон более заметен, но его можно потерять, тогда как о наличии чипа знают не все.
Некоторые даже прикрепляет к ошейнику два жетона – один с кодом от ЛКП "Лев", а другой с кличкой собаки и номером телефона хозяина.
С 1 января 2017 года патрульные, участковые инспекторы и работники муниципальной стражи получили полномочия проверять наличие жетонов и штрафовать владельцев незарегистрированных животных, однако на практике они пользуются этим правом довольно редко.
Сколько придется заплатить за отсутствие жетона?
Штрафы предусмотрены за нарушение правил содержания животных, в том числе и в случаях отсутствия их регистрации. Хотя отдельной формулировки "штраф за незарегистрированное животное" нет, это считается нарушением общих требований содержания и подпадает под статью 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Размеры штрафов составляют от 170 до 340 грн для граждан (владельцев животных) и от 340 до 850 грн для должностных лиц, в частности ответственных работников.
Примите во внимание! Чтобы избежать штрафа во время выгула собаки во Львове, нужно зайти на сайт ЛКП "Лев" и создать собственную учетную запись. Далее следует внести свои паспортные данные и информацию о собаке.
После этого выбрать из списка одну из ветеринарных клиник для прохождения верификации. Следующий шаг – оплатить сбор (примерно 350 грн) и получить жетон с QR-кодом. Именно наличие этого жетона на ошейнике подтверждает регистрацию животного и защищает владельца от возможных замечаний или штрафов со стороны муниципальных инспекторов.
Какие другие важные правила содержания четвероногих в Украине должны знать владельцы?
С 2026 года в Украине владельцы домашних животных обязаны идентифицировать своих питомцев и оформить новый ветеринарный паспорт.
Новые нормы ужесточают требования к содержанию животных, запрещают жестокое обращение и предусматривают административную ответственность за нарушение, в частности штрафы и дополнительные санкции, определенные Кодексом Украины об административных правонарушениях.
Стоит отметить и то, что отдельные породы собак отнесены к потенциально опасным, поэтому их разрешается выгуливать только на поводке и в наморднике, иначе владельцам грозит штраф.