Ні на кого не схоже: щеня від собак 2 зовсім різних порід здивувало тисячі людей

Частенько буває так, що випадковості зовсім не випадкові. Натомість вони можуть перевернути життя з ніг на голову, або ж дати це життя. Абсолютно унікальним і неповторним стало крихітне щеня, яке народилося внаслідок союзу далматинця та стаффордширського тер'єра.

Цікавою історією поділилися господарі собаки на сторінці crashthedaffy в TikTok.

Що відомо особливе щенятко?

Малюка звати Креш, і він вражає своєю неймовірною зовнішністю, але далеко не лише нею. 29-річні Медді Макдональд і Ліам Вільямс із Великої Британії забрали його додому, коли песику було лише вісім тижнів.

Малюк з'явився на світ випадково – стаффордширський бультер'єр заводчиці спарувався з далматинцем знайомих, унаслідок чого народилося потомство з рідкісною зовнішністю.

Креш успадкував характерне плямисте забарвлення далматина, однак має кремезну, м'язисту статуру стаффордширського тер'єра.

Довідка. Фахівці з American Kennel Club розповіли, що американський стаффордширський тер'єр загалом легко навчається, любить активність і за правильної соціалізації стає надійним компаньйоном. При цьому далматинець – енергійна та витривала порода, яка любить рух, тривалі прогулянки та може насторожено ставитися до незнайомців.

Як виглядає унікальник песик: дивіться відео

За словами господині, пес одразу привертав увагу, адже більшість людей ніколи не бачила такого поєднання порід. Уже в 14 тижнів він важив приблизно 14 кілограмів.

З якими труднощами зіткнувся собака?

Перші місяці життя цуценяти виявилися складними. Власникам повідомили, що весь виводок заразився стригучим лишаєм, а лікування не давало результату через постійний контакт тварин між собою.

Подружжя вирішило забрати Креша раніше та самостійно подбати про його здоров'я.

На тілі цуценяти з'явилися численні болючі виразки, тому господарям довелося ізолювати його, постійно дезінфікувати речі, прати одяг і регулярно обробляти шкіру спеціальними засобами.

Креш також проходив курс лікування, отримував ліки, краплі для очей і знеболювальні, а для захисту ран носив спеціальний комір. Попри важкий старт, собака поступово одужав: рани загоїлися, шерсть відросла, а загроза зараження зникла.

Історією його відновлення господиня ділилася в TikTok, де відео швидко стали популярними, а користувачі почали підтримувати сім'ю та ділитися схожими історіями про своїх улюбленців.

За словами Медді, Креш виріс лагідним, розумним і дуже товариським собакою, який, попри непростий початок життя, уже приніс родині багато радості.

Песик живе своє найкраще життя з люблячою родиною: дивіться відео

