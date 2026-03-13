Це врятує вас від катастрофи: які правила треба обов'язково знати перед заведенням кота

Домашній улюбленець завжди приносить щастя й трошки милого хаосу у новий дім. Проте господарі зі свого боку мають подбати про гарні умови для котика, аби він почувався безпечно й затишно. Це врятує і власників від можливих курйозних ситуацій.

Поради з виховання мурчиків у перші дні їхньої появи у новому домі дали фахівці з American Humane Society. Там розповіли й про деякі тонкощі адопції чотирилапих з притулку.

Актуально Ви будете приголомшені, коли дізнаєтесь, чому коти роблять звук "кекеке"

На що треба звернути увагу, заводячи кота?

Пухнастикам, де б вони не були, потрібні рух, розумова активність і спілкування. Крім того, коти приносять чимало радості власникам.

Багато хто просто шаленіє від їхнього муркотіння, до того ж ці тварини мають дивовижну здатність покращувати настрій. Тож, роздумуючи про появу улюбленця, варто відповідально поставитися до всіх аспектів підготовки та виховання котика.

Обирайте мурчика за характером

Експерти поділилися тим, що коти, як і люди, мають різний темперамент. Зазвичай довгошерсті коти з округлою головою та тілом більш спокійні й врівноважені.

Натомість худорляві коти з вузькою мордочкою та короткою шерстю часто активніші й енергійніші.

Заздалегідь знайдіть ветеринара

Перед тим як забрати кота додому, варто обрати ветеринарну клініку та записатися на огляд у перші дні після після появи котика.

На прийом потрібно взяти всі медичні документи. Якщо це кошеня, корисно привести його до клініки навіть перед самим оглядом, щоб воно звикло до нового місця та персоналу.

Переконайтеся, що вся родина готова

Перед появою кота в домі важливо, щоб усі члени сім'ї погоджувалися на нового улюбленця. Значно краще обирати чотирилапого разом. Якщо вдома вже є інші тварини, зважайте на те, що їх треба буде правильно познайомити із новим котом.

Плануйте витрати

Домашній улюбленець потребує не лише уваги, а й фінансових витрат як на початку, так і в майбутньому.

Водночас, наприклад, коти з притулку часто обходяться дешевше, адже багато організацій уже проводять стерилізацію або кастрацію, роблять перші щеплення та встановлюють мікрочип.

Підготуйте необхідні речі

Ще до появи кота вдома підготуйте все необхідне: лоток і наповнювач, миски для води й корму, сам корм, когтеточку, безпечні іграшки, м'яке місце для сну, щітку для шерсті, зубну щітку для котів і кусачки для кігтів.

До речі, у PetMD зазначили, що деякі речі в оселі мають строго відповідати правилам безпеки для комфортного життя котика. Тож передусім сховайте або захистіть електричні дроти, щоб кошеня не могло їх гризти. Тримайте кришку унітаза закритою, а на відкритих сходах встановіть перегородки.



Також варто закріпити усі шнури від жалюзі чи штор, щоб тварина не заплуталася в них. Слідкуйте, щоб смітники мали кришки, а небезпечні предмети, зокрема, нитки, голки, гумки, пластик або пінопласт, були прибрані.



Необхідно постійно перевіряти котячі іграшки, щоб у них не було дрібних деталей, які можна проковтнути.

Також важливо прибрати небезпечні святкові прикраси, отруйні кімнатні рослини та сховати побутову хімію.

Перед використанням побутової техніки або меблів із механізмами завжди перевіряйте, чи не залізло всередину кошеня.



Заведення кота треба планувати заздалегідь

Знайомте кота з новими людьми поступово

Період адаптації може тривати кілька тижнів. Спочатку краще виділити коту окрему кімнату, де буде лоток, їжа, вода, іграшки та переноска з підстилкою.

Це особливо важливо, якщо в домі є інші тварини. Для кошенят соціалізація дуже важлива, але проводити її потрібно поступово.

Включіть улюбленця до плану на випадок надзвичайної ситуації

Якщо у вашій родині вже є план дій під час надзвичайних ситуацій, доповніть його пунктами, що стосуються тварин. Запишіть номери телефону ветеринара та найближчої цілодобової ветеринарної клініки.

Що ще треба знати про котів?