У Китаї створили ШІ-нашийник, який перекладає мову домашніх улюбленців

Китайський стартап презентував "розумний" нашийник зі штучним інтелектом для котів і собак. Він нібито здатний перекладати звуки тварин у людську мову.

Розробники заявляють про точність роботи системи на рівні 95% та навіть можливість "зворотного перекладу" – із людської мови у звуки, зрозумілі домашнім улюбленцям. Про це заявили на сторінці Аiemerges.

Як працює цей нашийник?

Китайський стартап PettiChat із міста Ханчжоу представив незвичний гаджет для домашніх тварин – "розумний" нашийник зі штучним інтелектом, який нібито здатний перекладати гавкіт собак і нявкання котів у повноцінні людські речення.

За словами розробників, пристрій аналізує звуки, поведінку та емоційний стан тварини, після чого генерує текстовий "переклад" для власника. У компанії також стверджують, що гаджет може виконувати й зворотну функцію – трансформувати людську мову у звуки, які нібито зрозумілі домашнім улюбленцям.

Новинка швидко стала вірусною у соцмережах. Користувачі активно обговорюють можливість "спілкування" із тваринами та жартують про те, що тепер нарешті зможуть дізнатися, що насправді думають їхні коти й собаки.

За короткий час компанія отримала понад 10 тисяч попередніх замовлень на гаджет. Вартість пристрою становить 799 юанів, що приблизно дорівнює 118 доларам.

У PettiChat заявляють, що пристрій оснащений мікрофонами, датчиками руху та системою штучного інтелекту на базі моделі Qwen від Alibaba Cloud. Розробники стверджують, що алгоритми навчали на мільйонах зразків звуків домашніх тварин. Завдяки цьому система нібито здатна аналізувати не лише самі звуки, а й емоції, поведінкові сигнали та реакції тварини.

У компанії пояснюють, що гаджет може визначати:

радість і збудження;

тривогу або страх;

голод;

прояви прихильності до господаря;

емоційний дискомфорт.

За словами розробників, саме комплексний аналіз поведінки та звуків дозволяє досягти заявленої точності у 95%.

Чи справді така технологія є можливою?

Попри популярність новинки, у мережі швидко з’явилася хвиля скепсису. Користувачі звернули увагу, що компанія не оприлюднила жодних незалежних досліджень, рецензованих наукових матеріалів або технічних доказів, які б підтверджували ефективність роботи системи.

Критики також наголошують, що комунікація тварин значно складніша, ніж набір окремих звуків. Собаки й коти активно використовують мову тіла, жести, пози, рухи та реагують на контекст ситуації, тому інтерпретація їхніх емоцій залишається складним завданням навіть для сучасного штучного інтелекту.

Ветеринарка та експертка з поведінки тварин докторка Леслі Сінн пояснює, що люди часто неправильно трактують сигнали домашніх улюбленців. За її словами, основою комунікації собак і котів є саме мова тіла, а не звуки.

Люди надзвичайно погано розпізнають мову тіла собак,

– зазначила вона.

Фахівчиня також наголосила, що тварини використовують комплекс сигналів – пози, рухи, жести та вокалізацію – тому "буквальний переклад" їхньої мови є значно складнішим, ніж це часто показують технологічні стартапи.

У соцмережах користувачі також почали активно жартувати над гучними заявами компанії. Один із найпопулярніших коментарів звучав так: "ШІ в інтернеті людей ледве розуміє, а тепер уже й котів?". Інший користувач написав, що переклад його кота, ймовірно, складався б лише з фрази: "Залиш мене у спокої".

Частина коментаторів назвала проєкт або "революційною технологією", або "дуже розумним маркетингом".

Що відомо ще про подібні проєкти?

Штучний інтелект відкриває нові можливості для дослідження комунікації тварин і вже допомагає науковцям аналізувати їхні звуки та поведінкові сигнали. Дослідники працюють над алгоритмами, які можуть визначати емоційний стан тварини та розпізнавати окремі типи сигналів.

Одним із найвідоміших проєктів у цій сфері є ініціатива Earth Species Project, яка створює моделі штучного інтелекту для аналізу вокалізацій тварин. Їхній алгоритм NatureLM здатний визначати, чи перебуває тварина у стресі, чи, навпаки, грається або почувається спокійно.

До досліджень також долучаються великі технологічні компанії. Зокрема, китайська Baidu подала патент на систему, яка має аналізувати звуки, поведінку та фізіологічний стан тварин для "перекладу" їхніх сигналів у людську мову.

Окремі проєкти вже демонструють перші результати: фахівці DeepMind працюють над аналізом комунікації дельфінів та вивчають структуру їхніх звукових сигналів. Водночас експерти наголошують, що тварини не мають мови у людському розумінні, а їхня комунікація базується переважно на емоціях, поведінці та контексті.

Науковці вважають, що сучасні технології можуть допомогти людям краще розуміти домашніх улюбленців і диких тварин, однак до створення повноцінного "перекладача" ще дуже далеко. За прогнозами деяких дослідників, серйозний прорив у цій сфері може статися вже у найближчі кілька років.