Інакше наслідки будуть неприємні: ветеринари сказали, на скільки можна лишати котів самих удома

Чотирилапі пухнастики часто мають репутацію повнюстю самостійних і незалежних від людей тварин, однак це лише частково відповідає дійсності. Насправді багато котиків значно сильніше прив'язані до своїх господарів, ніж здається.

Дослідження Oregon State University показало, що близько 64% котів мають надійний емоційний зв'язок із власниками – подібний до того, який спостерігається у собак або навіть немовлят. Детальніше про це розповіли у Futura Science.

Як коти переживають розлуку з господарями?

На відміну від собак, мурчики зазвичай спокійно переносять кілька годин наодинці: вони можуть спати, вилизуватися або гратися самостійно. Доросла тварина, яка звикла до свого середовища, без проблем проведе одну ніч без господаря.

Водночас фахівці, зокрема ASPCA, радять не залишати кота повністю самого більше ніж на 24 – 48 годин. Як зазначає ветеринарна біхевіористка Мікель Дельгадо, коти дуже чутливі до змін у звичному режимі.

Тривала відсутність власника може спричинити неприємні наслідки:

стрес;

тривожність;

проблемну поведінку.

Згідно з дослідженням, опублікованим у PLOS One, серед котів із симптомами тривоги розлуки 67% проявляли руйнівну поведінку, 63% надмірно нявкали, а 60% починали ігнорувати лоток.

Особливо вразливими є коти, які живуть без інших тварин. Окрім поведінкових ризиків, існують і практичні: якщо щось піде не так– наприклад, закінчиться вода, зіпсується їжа чи виникне проблема зі здоров'ям – допомогти буде нікому.

Тому залишати кота на п'ять днів або довше без нагляду небезпечно, якщо тільки хтось регулярно не перевіряє його стан. Кошенята потребують значно більшої уваги. До трьох місяців їх не варто залишати самих довше ніж на 20 хвилин.

У тримісячному віці допустима відсутність може сягати приблизно шести годин, а у віці восьми місяців – пів дня. Лише після року кіт здатен спокійно витримати цілий день без господаря. При цьому привчати до самостійності потрібно поступово, щоб уникнути стресу.

Що треба знати про догляд за котом?

Мурчики можуть відмовлятися користуватися лотком через помилки у привчанні або під впливом стресу – наприклад, через зміни в оточенні чи конфлікти з іншими тваринами. Водночас важливу роль відіграє правильне облаштування туалету:

відповідний наповнювач;

зручне розташування;

достатній рівень приватності.

Фахівці також зазначають, що, попри сучасні тенденції, більшості котів не потрібні прогулянки на повідку, адже це часто викликає у них тривогу та може становити небезпеку.

Цікаво й те, що в середньому коти сплять від 12 до 16 годин на добу, накопичуючи енергію. Якщо ж їхній режим сну різко змінюється, це може свідчити про стрес або проблеми зі здоров'ям.