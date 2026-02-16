Як виглядає собака з найдовшими вухами у світі

Собака з найдовшими вухами у світі виглядав настільки незвично, що став легендою серед любителів тварин. Його довгі, м’які вуха майже торкалися землі й потребували особливого догляду.

Саме завдяки їм бладхаунд Тіггер потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Що відомо про "вухастика"?

Бладхаунд на ім’я Тіггер мав довгі, важкі та м’які вуха, які звисали вздовж морди й майже торкалися землі під час руху. Його праве вухо мало довжину 34,9 сантиметра, а ліве – 34,2 сантиметра, що зробило його абсолютним рекордсменом серед собак.

Через таку особливість господарям доводилося витрачати багато часу на догляд за вухами – їх потрібно було регулярно чистити й стежити, щоб вони не травмувалися.

Тіггер був не лише рекордсменом, а й титулованим виставковим псом – він здобув понад 180 нагород у своїй породі та навіть потрапив до "Зали слави" бладхаундів.

На жаль, знаменитий пес помер у 2009 році, але його рекорд і досі залишається одним із найвідоміших серед собак у світі.

Бладхаунд Тіггер / Фото Книга рекордіів Гіннеса

Собаки з великими вухами: чому люди так їх люблять?

Вчені з Університету Джеймса Медісона в Техасі показали 124 учасникам експерименту зображення собаки. На одній фотографії вона була рудою, а на іншій – чорною. Потім були два знімки, на одному з яких у неї були висячі вуха, а на іншому – загострені.

Велика частина спостерігачів сказала, що собаки з рудою шерстю і висячими вухами представляються їм більше милими, що спонукають до спілкування та емоційно стійкими, ніж з чорною шерстю і загостреними вухами.

Спеціаліст Елінор К. Карлссон зазначає, що немає досліджень, які показують, що собаки з загостреними вухами менш доброзичливі, ніж з висячими. За її версією, люди засновують свою думку на минулому досвіді. Наприклад, золотисті ретривери – найпоширеніша порода в США, і тому для багатьох вони більш звичні й передбачувані.

Крім того, на думку вчених, собаки з вертикальними вухами можуть асоціюватися зі службовими, які виконують серйозні завдання.

Неймовірні собаки, які потрапили до Книги рекордів